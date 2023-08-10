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İstanbul'da korkunç olay! 19 yaşındaki sevgilisi tuzağa düşürdü, kimyasal sıvı enjekte edip apartman boşluğuna attılar

10.08.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan 57 yaşındaki Murat Arpapay, tuzağa düşürülerek öldürüldü. 19 yaşındaki M.P. sevgili gibi yaparak Arpapay'ı günlük kiralanan bir eve götürdü. Evde bekleyen çete üyeleri Arpapay'a saldırıp darp etti. Eterle bayıltılıp damardan kimyasal sıvı verilen Arpapay'ın cansız bedeni apartman boşluğuna atıldı. Olayda 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da korkunç olay! 19 yaşındaki sevgilisi tuzağa düşürdü, kimyasal sıvı enjekte edip apartman boşluğuna attılar

Korkunç olay İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. 19 yaşındaki M.P., sevgili gibi davranarak 57 yaşındaki Murat Arpapay'ı tuzağa düşürdü. Götürdüğü günlük kiralık evde bekleyen çete üyeleri, Arpapay'ın eve girmesinin ardından saldırdı. Eterle bayıltılıp damardan kimyasal sıvı verilen Arpapay hayatını kaybetti. Arpapay'ın cansız bedenini apartman boşluğuna atıp kaçan çete üyeleri gözaltına alındı. Olayda M.P. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORKUNÇ PLAN

Bahçelievler'de 26 Temmuz günü yaşanan korkunç olay iddialara göre şöyle gelişti: Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan Murat Arpapay, 1993 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Bahçelievler'de ailesine ait evde yine yurtdışındaki ailesinden her ay düzenli olarak gelen parayla yaşamını sürdürüyordu. Arpapay, evinin yakınında E.B.'ye ait kafeye de sık sık gidip zaman geçiriyordu. E.B., Arpapay'ın maddi durumunun iyi olduğunu öğrenince korkunç bir plan yaptı.

KİMYASAL SIVI ENJEKTE ETTİ

E.B., bir süre önce tanıştığı 19 yaşındaki M.P. ve onun arkadaşı S.D.'yi Murat Arpapay ile tanıştırarak arkadaşlık kurmalarını sağladı. Bir süre sonra M.P. ile samimiyeti ilerletip sevgili oldu. M.P., Murat Arpapay'ı Şirinevler'deki günlük kiralık bir daireye götürdü. İçerde bekleyen E.B.'nin adamları S.D., D.S. ve F.E. Arpapay'a saldırıp darp etti. Biri burnuna eter koklatıp bayılttı, diğeri ellerine plastik kelepçe taktı. Bir diğeri de kolundan bir kimyasal sıvı enjekte etti.

APARTMAN BOŞLUĞUNA ATTILAR

İddiaya göre, E.B. Arpapay'ın evine gidip tüm parasını da aldı. Daha sonra çete cesedi camdan apartman boşluğuna atıp kaçtı. Yapılan incelemede Arpapay'ın vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Adli Tıp Kurumu raporunda cesedin bilekleri ve bazı yerlerinde 'ekimozlar' olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre şüpheliler M.P., S.D., E.B., D.S. ve F. E. tek tek tespit edildi. Gözaltına alınan Muhterem P. ve Serpil D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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