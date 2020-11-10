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İstanbul'da korkunç olay! Ağaca asılı ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 10:38 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de boynundan ağaca iple asılmış 25 yaşlarındaki bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç olay! Ağaca asılı ceset bulundu

Çobançeşme Mahallesi Okul Sokak'ta saat 07.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, ağaca iple asılı bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaca iple asılı kişiye müdahale etti.Yapılan müdahalenin ardından ağaca asılı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

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ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yapılan incelemelerin ardından ağaca asılı kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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