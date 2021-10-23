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  4. İstanbul’da Özbek fenomen kadına şantaj şoku! Birlikte olmaya zorladı

İstanbul’da Özbek fenomen kadına şantaj şoku! Birlikte olmaya zorladı

23.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de Özbek bir şahıs, Özbek sosyal medya fenomeni kadının yaklaşık 1 yıldır adeta kabusu haline geldi. Kadını takip eden, telefonla arayıp taciz eden ve camını patlattığı aracından çaldığı özel belgelerle şantaj yapan takıntılı hayran, kendisiyle birlikte olmaya da zorladı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri takıntılı hayranı, kadının AVM’de verdiği sahte randevuda suçüstü yakaladı. Hareketli anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs sınır dışı edildi.

İstanbul’da Özbek fenomen kadına şantaj şoku! Birlikte olmaya zorladı

Kağıthane’de yaşayan sosyal medya fenomeni Özbekistan uyruklu Rukhshona Sadıkova’yı Özbekistan uyruklu takipçisi Asad N., sürekli olarak rahatsız etmeye başladı. Asad N. (21), fenomen Sadıkova’nın ev adresini bularak evden çıktığında arkasından takip etti. Kadın evine girdiğinde ise kadının kapısına defalarca vurup kaçtı. Kadının farklı numaralardan da arayan takıntılı hayran onu bir an olsun rahat bırakmadı.

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ARACININ CAMINI KIRIP ÇALDIĞI BELGELERLE ŞANTAJ YAPTI

Takıntılı hayran Asad N., sürekli taciz ettiği Sadıkova’nın aracının camını kırıp, özel bilgi ve belgeleri çalarak kaçtı. Yaşanan olay sonrasında Sadıkova’yı arayan Asad N., elinde belgeler olduğu ve birlikte olmak istediğini, yapmadığı takdirde de paylaşacağını söyleyerek tehdit etti. Şantaj ve tehdit sonrasında Sadıkova, geçtiğimiz Salı günü polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

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POLİS AVM'DE SUÇÜSTÜ YAKALADI

İhbar üzerine olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada takıntılı hayran Asad N., önceki gün fenomen Sadıkova’yı bir kez daha aradı. Bunun üzerine polis ekipleri, Sadıkova’dan şahsın randevu talebini kabul ederek buluşmasını istedi. Şahsın randevuyu kabul etmesi üzerine Sadıkova, plan gereği saat 20.30 sıralarında AVM’ye giderek arkadaşı Kamola Nabieva ile bir masaya oturdu. Polis ekipleri ise başka masalarda müşteri gibi oturarak şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen Asad N. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Nefes kesen o anlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"BENİMLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEDİM AMA GÖRÜŞMEDİ"

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahıs, burada ifadesi alınarak sorgulandı. Asad N.’nin emniyetteki ifadesinde, “Rukhshona’yı sosyal medyadan gördüm ve ona hediye aldım. Benimle görüşmesini istedim ama görüşmedi. Bende evinin önüne gidip aracının camını kırdım ve içerisinden ehliyetini, ruhsat ve pasaportunu aldım çıktım. Sonra polisler beni yakaladı. Ben ikamet izni aldım ve çıktım. Rukhshona ile tekrar görüşmek istedim ve AVM’ye gittim, burada da polisler tarafından yakalandım” dediği öğrenildi.

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TAKINTILI HAYRAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Şahıs, “şantaj”, “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan Asad N. serbest bırakıldı ancak sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul
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