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İstanbul'da panik anları! Tramvaylarda yangın çıktı

17.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı sefer yapan iki tramvaydan gelen dumanlar paniğe neden oldu. Her iki yangında yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

İstanbul'da panik anları! Tramvaylarda yangın çıktı

Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda iki tramvayda yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta yangın çıktı.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Edirnekapı istasyonunda duran tramvayın vagonunu saat 11.30 sıralarında duman sardı. Yolcular arasında panik yaşandı. Yolcular hemen tahliye edilirken yaşanan panik kameraya yansıdı. Yapılan müdahale ile küçük çaplı yangın söndürüldü.

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YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİLER

Diğer yangın ise yine aynı hatta sefer yapan farklı bir tramvayda saat 11.00 sıralarında çıktı. Tramvaydan Sultangazi'de bulunan Yenimahalle İstasyonu'nda dumanlar yükselmeye başladı. Yangına istasyondaki görevli personeller, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken, seferlerde aksama yaşandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
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