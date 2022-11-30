Son dakika | UKOME'den kritik karar! İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor: Normal tarifeden yüzde 30 fazla olacak

Son dakika haberi: İstanbulluların en çok yakındığı konulardan biri olan 'taksi' meselesi ile ilgili UKOME'den bugün dikkat çeken bir karar çıktı.

İHTİYAÇ FAZLASI MİNİBÜS VE DOLMUŞLAR DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi konuşuldu.

Toplantıda yapılan oylamada, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi onaylandı.

İMAMOĞLU: ATTIĞIMIZ ADIM SONUÇ VERDİ

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul’un taksi sorununu çözmek için attığımız adım sonuç verdi. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME’de onaylandı. İstanbul’un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun."

(DHA-İHA-AA)

