HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da tsunami olur mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan tedirgin eden açıklama! Son noktayı koydu

İstanbul'da tsunami olur mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan tedirgin eden açıklama! Son noktayı koydu

25.02.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İstanbul'da tsunami olur mu?" sorusuna yanıt verdi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 218'e yükselirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da merak konusu olan konuyu açıklığa kavuşturdu. İşte Övgün Ahmet Ercan'ın tsunami ve depreme yönelik yaptığı o açıklama...

İstanbul'da tsunami olur mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan tedirgin eden açıklama! Son noktayı koydu

Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışıyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası yeni bir açıklamada bulundu. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul'da tsunami olur mu?" sorusuna açıklık getirdi.

İSTANBUL'DA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI? UZMAN İSİM AÇIKLADI

Ünlü deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da süpürtü(tsunami) olur mu? Deniz’de yanal atımlı kırılar süpürtü(dipten süpürerek kıyıya çarpan, uzun dalga boylu) yapmazlar.KAK’ın düşey atımı 1,0-2,5 metredir.Tekirdağ’a doğru artar. Dalga güresi(enerjisi) büyük olduğundan deniz kıyısı girintilerinde yüksekliği artar."

deprem

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın bu açıklamasının peşinden yaptığı diğer paylaşıma "nokta" koyması dikkatlerden kaçmadı.

A3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı 'pes' dedirtti, üstüne bir de tehdit etti! 'Başına iş arama'Yaptığı 'pes' dedirtti, üstüne bir de tehdit etti! 'Başına iş arama'
Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım"Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım"
Bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı! MEB'den yeni kararBu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı! MEB'den yeni karar
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul tsunami Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

En Çok Okunan Haberler

105 kişi hayatını kaybetmişti! Yaş haddinden serbest kalan site sahibi yeniden yakalanıp tutuklandı

105 kişi hayatını kaybetmişti! Yaş haddinden serbest kalan site sahibi yeniden yakalanıp tutuklandı

Ankara'da 2 bina boşaltıldı: Garajın altı 3-4 metre kaymış

Ankara'da 2 bina boşaltıldı: Garajın altı 3-4 metre kaymış

0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı!

0,69 faizli orta gelirliye konut kredisi işlemleri başladı!

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

Canlı yayında belediye başkanının sözüne verdiği yanıt gündem oldu! 'Vay halimize'

Canlı yayında belediye başkanının sözüne verdiği yanıt gündem oldu! 'Vay halimize'

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.