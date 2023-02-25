İstanbul'da tsunami olur mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan tedirgin eden açıklama! Son noktayı koydu

Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışıyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası yeni bir açıklamada bulundu. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul'da tsunami olur mu?" sorusuna açıklık getirdi.

İSTANBUL'DA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI? UZMAN İSİM AÇIKLADI

Ünlü deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da süpürtü(tsunami) olur mu? Deniz’de yanal atımlı kırılar süpürtü(dipten süpürerek kıyıya çarpan, uzun dalga boylu) yapmazlar.KAK’ın düşey atımı 1,0-2,5 metredir.Tekirdağ’a doğru artar. Dalga güresi(enerjisi) büyük olduğundan deniz kıyısı girintilerinde yüksekliği artar."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın bu açıklamasının peşinden yaptığı diğer paylaşıma "nokta" koyması dikkatlerden kaçmadı.





