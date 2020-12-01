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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

01.12.2020 07:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da sabah saatlerinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.

(DHA)

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