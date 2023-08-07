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İstanbul'daki gölde suların çekilmesiyle ortaya çıktı! Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülüyordu ama...

07.08.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi etkisi alan ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcakları nedeniyle mega kent İstanbul'da su tüketimi artarken, doluluk oranı yüzde 21.84'e kadar gerileyen Terkos Barajı'nda suların çekilmesiyle tarihi yol ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen ama daha eski olduğu tespit edilen tarihi yol havadan görüntülendi.

İstanbul'daki gölde suların çekilmesiyle ortaya çıktı! Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülüyordu ama...

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar su tüketimini de artırdı. Bu yıl beklenen yağışların da gerçekleşmemesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi, olması gerekenin çok altında kaldı.

TARİHİ YOL ORTAYA ÇIKTI

İstanbul barajların genel durumu 36.21 seviyelerinde, Terkos Barajında ise geçen yıl 07.08.2022 tarihinde yüzde 61.44 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl yüzde 21.84'e kadar geriledi. Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi yol ortaya çıktı. Çimenlerle kaplanan tarihi yol dron ile havadan görüntülendi.

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BALKAN SAVAŞI YILLARINDAN KALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU AMA...

Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

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Barajda suların çekilmesi nedeniyle birçok kayık karaya otururken, metrelerce çekilen sular bazı yerlerde adacıklar oluşturdu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Terkos Gölü terkos

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