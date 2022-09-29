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İstanbul'daki taksi sorununu gözler önüne seren video sosyal medyada gündem oldu: 500 TL de versen gitmem

29.09.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul'daki taksi sorununu gözler önüne seren video sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'un Taksim ve Kadıköy gibi en merkezi noktalarında taksi bulmaya çalışan bir kişinin o anları kaydedildi. Kısa mesafe yolcu kabul etmeyen taksicilerin ise "500 TL versen de götürmem, metroya bin" gibi bahaneleri de izleyenleri şaşırttı.

İstanbul'da yıllardır çözülemeyen taksi sorunu, Twitter'daki 'Taksi Hemen Şimdi' isimli hesabın çektiği videoyla sosyal medyanın gündemine taşındı. "İstanbul'un yüzde 51'i ulaşım için taksi kullanıyor. Taksi kullananların yarısı ise kısa mesafe yolculukları tercih ediyor. Peki bu yolculuklar taksiciler tarafından nasıl karşılanıyor" sözleriyle paylaşılan video Twitter'da on binlerce izlenme aldı.

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"TRAFİĞE GİRİLMEZ, 500 TL DE VERSEN GİTMEM"

Taksim ve Kadıköy gibi merkezlerde taksi arayan bir gencin, kısa mesafe yolculuk istekleri taksiciler tarafından çeşitli bahanelerle kabul edilmedi.

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Taksi arayan gencin o anları ise kameraya çekildi. Taksim'den Eminönü ve Şişli'ye gitmek için taksi durduran genç, 'Metroya binsene mübarek', 'Çok trafik var' ve '500 TL de versen gitmem' gibi bahanelerle reddedildi.

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KADIKÖY'DE DE TAKSİ BULAMADI

Ardından ise Kadıköy çarşısında çekilen görüntülerde ise aynı genç, Fenerbahçe Stadyumu ve Ayrılıkçeşmesi'ne gitmek istedi. Ancak yine taksiciler tarafından trafik yoğunluğu nedeniyle kabul edilmedi.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksi
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