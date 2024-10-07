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  4. İstanbul'daki ünlü börekçide skandal! Kıyma yerine sakatat ve kanatlı eti kullanılmış

İstanbul'daki ünlü börekçide skandal! Kıyma yerine sakatat ve kanatlı eti kullanılmış

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
07.10.2024 10:33
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde, birçok şubesi olan ünlü börekçi de yer aldı. Börekçinin, İstanbul'un; Sultangazi, Pendik ve Kağıthane'de bulunan şubelerinde kıymanın içine insan sağlığına zarar verecek ürünler tespit edildi. Listeye göre bu şubelerde kıymaya, kanatlı eti, taşlık ve baş eti karıştırıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'daki ünlü börekçide skandal! Kıyma yerine sakatat ve kanatlı eti kullanılmış

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan gıda denetlemelerinde tespit edilen uygunsuz ürün kullanımı, bakanlık tarafından listelendi.

ÜNLÜ MARKALAR BAKANLIK LİSTESİNE GİRDİ

Vatandaşlar bakanlık tarafından 2 Ekim tarihinde yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesini baştan sona tarıyor. Birçok marka ve ürünün insan sağlığına zarar verdiği gözler önüne serilirken, ünlü markaların da bu listede yer alması dikkatlerden kaçmadı.

KIYMALARA KANATLI HAYVAN ETİ VE SAKATAT KARIŞTIRILMIŞ

Yapılan incelemeler kapsamında Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin İstanbul'daki 3 şubesinde insan sağlığına zarar verecek şekilde börek satıldığı görüldü. Bahsi geçen şubelerde kıymalı böreklere, dana kıyma haricinde kanatlı hayvan eti ve sakatat karıştırılmış.

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SKANDAL; SULTANGAZİ, KAĞITHANE VE PENDİK'TEKİ ŞUBELERDE YAŞANDI

Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin Sultangazi'deki bir şubesindeki kıymalı böreklerde kanatlı hayvan eti ve sakatat tespit edildi. Pendik'teki bir şubesinde sakatat- baş eti ve Kağıthane'de bulunan bir şubesinde de hayvan taşlığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı börek gıda
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