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  4. İstanbul Esenler'de fırtına nedeniyle çatı uçtu

İstanbul Esenler'de fırtına nedeniyle çatı uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul'da Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.

İstanbul Esenler'de fırtına nedeniyle çatı uçtu

Şiddetli fırtına nedeniyle uçan tahtalar ve kiremitler arabaların üzerine düştü.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

AKOM'DAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı (Afet Koordinasyon Merkezi) AKOM, İstanbul’da esen rüzgârın öğleden sonra fırtınaya dönüşmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da halihazırda kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak Salı (Yarın) sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde 5°C’ler civarına gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4°C daha soğuk hissedileceği evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması, vb.) tedbirli olunmasını tavsiye ediyor. Öte yandan; İBB sokakta yaşayan erkekleri Esenyurt İBB Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede, kadınları ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde ağırlamaya devam ediyor. Bu merkezlerde sokakta yaşayan kişilere sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri veriliyor.

ŞİLE'DE DEV DALGALAR

Şile'de fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu, balıkçılar avlanmaya çıkamadı. Fırtınanın etkisi sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Esenler fırtına

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