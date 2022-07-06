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İstanbul Fatih'te korkunç cinayet! Annesini boğazını keserek öldürdü

06.07.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Bipolar hastası kadın Ü.A.D. (55) annesi N.Ö.'nün (81) boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü. Eve gelen polis ekipleri, annenin başının vücudundan tamamen ayrıldığını tespit etti.

İstanbul Fatih'te korkunç cinayet! Annesini boğazını keserek öldürdü

Fatih'teki korkun cinayet dün akşam saat 18.00 sıralarında, Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre anne kız evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

EVE GELEN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Tartışma sırasında Ü.A.D. annesinin boğazını ekmek bıçağıyla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

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Yapılan incelemede annenin başının tamamen vücudun ayrıldığı tespit edildi.

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İlk incelemelere göre Ü.A.D.'nin bipolar hastası olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ü.A.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Anne N.Ö.'nün cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Fatih bipolar
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