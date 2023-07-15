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  4. İstanbul göçmenlere kapatıldı! 39 ilçede yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu

İstanbul göçmenlere kapatıldı! 39 ilçede yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu

15.07.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet ve jandarma her yerde kaçak göçmenlerin peşinde. Art arda operasyonlar yapılırken denetimler de sıklaştırıldı. İstanbul ise adeta göçmenlere kapatıldı. Tüm ilçelerde yabancılara oturum izni durduruldu. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada insan tacirlerine yapılan operasyonda 18 organizatörün yakalandığını açıkladı.

İstanbul göçmenlere kapatıldı! 39 ilçede yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu

İstanbul kaçak göçmenlere kapatıldı, emniyet ve jandarma da göçmen avına çıktı. İstanbul'un 39 ilçesinde yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu. Bu yüzden mega kentte denetimler artırıldı.

NE KİMLİKLERİ NE DE PASAPORTLARI VAR

İstanbul'un her yerinde polis kaçak göçmenlerin peşinde. Caddelerde, ara sokaklarda ve alışveriş merkezlerinde nerede bir kaçak göçmen bulunuyorsa gözaltına alınıyor. Üstlerinde ne kimlikleri ne de pasaportları var sadece isimleri ve buraya nereden geldikleri belli.

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Kayıtları yapılan ve üstleri aranan kaçaklar daha sonra otobüslere alınarak geri gönderme merkezine götürülüyor.

105 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kanal D Haber'in haberine göre jandarma timlerinin takibe aldığı bir kamyondan kaçak göçmenler çıktı. Operasyonda 105 kaçak göçmen gözaltına alındı.

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BAKAN YERLİKAYA: 18 ORGANİZATÖR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından Muğla ve Kırklareli'nde insan tacirlerine yapılan operasyonu duyurdu. Bakan Yerlikaya o baskınlarda 18 organizatörün yakalandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul göçmen

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