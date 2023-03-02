İstanbul-Hatay benzerliği korkuttu! Riskli ilçeleri tek tek sıralayan Japon uzman, "büyük bir sıvılaşma var" diyerek uyardı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bini aşarken; şimdi de gözler beklenen olası Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi. Sık yapılaşma, zemin ve yapıların kötülüğü ve nüfus gibi birçok etkeni göz önüne getiren uzmanlar, olası bir deprem de bilançonun ağır olmasından endişelenirken; çalışmalar da hız kazandı.

JAPON UZMAN UYARDI: GÜÇLENDİRME ŞART

Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Japon deprem uzmanı Moriwaki, A Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart.

GÜVENLİ OLAN İLÇELER

Boğaz'ın her iki yanında Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi.

"RİSKLİ YERLERİN ZEMİNİ HATAY'DAKİ GİBİ"

Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin

zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var.

"FORE KAZIK ÖNEMLİ"

Burada iyi bir temel varsa ve fore kazık kullanıldıysa binalarda bir sorun olacağını

düşünmüyorum.

Şimdi yeni bir proje başlıyor ve çok sayıda bina yıkılacak. Proje sonrası milyonlarca

vatandaş yer değiştirecek. Ama ilk olarak risk alanı yüksek alanları halletmemiz gerekiyor.

EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt bölgesinde de ciddi bir dönüşüm gerekiyor."



