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İstanbul-Hatay benzerliği korkuttu! Riskli ilçeleri tek tek sıralayan Japon uzman, "büyük bir sıvılaşma var" diyerek uyardı

02.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da depreme karşı önlem çalışmaları hız kazandı. Şehrin kuzeye doğru taşınması planlanırken; İBB binalarını yenilemek isteyenlere kredi desteği verileceğini açıkladı. Beklenen büyük Marmara depremi için çalışmalarını İstanbul'a yoğunlaştıran Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Zemin Hatay'daki gibi" diyerek riskli ilçeleri tek tek saydı. İşte depreme karşı İstanbul'daki en sağlam ve riskli ilçeler...

İstanbul-Hatay benzerliği korkuttu! Riskli ilçeleri tek tek sıralayan Japon uzman, "büyük bir sıvılaşma var" diyerek uyardı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bini aşarken; şimdi de gözler beklenen olası Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi. Sık yapılaşma, zemin ve yapıların kötülüğü ve nüfus gibi birçok etkeni göz önüne getiren uzmanlar, olası bir deprem de bilançonun ağır olmasından endişelenirken; çalışmalar da hız kazandı.

JAPON UZMAN UYARDI: GÜÇLENDİRME ŞART

Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Japon deprem uzmanı Moriwaki, A Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart.

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GÜVENLİ OLAN İLÇELER

Boğaz'ın her iki yanında Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi.

"RİSKLİ YERLERİN ZEMİNİ HATAY'DAKİ GİBİ"

Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin
zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var.

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"FORE KAZIK ÖNEMLİ"

Burada iyi bir temel varsa ve fore kazık kullanıldıysa binalarda bir sorun olacağını
düşünmüyorum.

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Şimdi yeni bir proje başlıyor ve çok sayıda bina yıkılacak. Proje sonrası milyonlarca
vatandaş yer değiştirecek. Ama ilk olarak risk alanı yüksek alanları halletmemiz gerekiyor.

EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt bölgesinde de ciddi bir dönüşüm gerekiyor."


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deprem İstanbul

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