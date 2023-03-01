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Naci Görür'den "Depremleri biliyor, Celal Şengör'den daha iyi" diyen İlber Ortaylı'ya yanıt: Bizim hayallerimizi süsleyen...

01.03.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir programında canlı yayının bittiği sanarak, Naci Görür hakında "Depremleri biliyor, bizim Celal'den daha iyi" demişti. Yer bilimci Naci Görür, İlber Ortaylı'nın kendisi ve Celal Şengör hakkındaki yorumlarına yanıt vererek teşekkür etti. Görür, "Celal Şengör’le kıyaslanmak beni ayrıca onore etti. Ancak Celal'in şöhret ve konumu hayallerimizi süsleyen bir konudur" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den "Depremleri biliyor, Celal Şengör'den daha iyi" diyen İlber Ortaylı'ya yanıt: Bizim hayallerimizi süsleyen...

Tarihçi İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz akşam gazeteci Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Celal Şengör de programa evinden görüntülü bağlantıyla katıldı. Program sonunda Işık, Prof. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programının hatırlatmasını yaptı.

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"BİZİM CELAL'DEN DAHA İYİ"

Işık'ın kapanış konuşmasının ardından canlı yayının bittiğini sanan Ortaylı, Naci Görür için O bilmişti bu depremi. Biliyor ya herif. Bizim Celal'den daha iyi" dedi. Ortaylı'nın yayına yansıyan sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

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GÖRÜR'DEN YANIT: ONORE ETTİ

Prof. Dr. Naci Görür de gündem olan sözlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Sayın İlber Ortaylı hocamın hakkımda söylediği güzel sözler için teşekkür ederim" diyen Görür, şu ifadeleri kullandı:

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"Arkadaşlar, dün TV100’de Candaş Tolga’nın programının kapanışında sayın İlber Ortaylı hocamın hakkımda söylediği güzel sözler için teşekkür ederim. Ülkemizin yetiştirdiği ender yer bilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal’in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur. Sevgiyle"

GORUR


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Celal Şengör İlber Ortaylı naci görür

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