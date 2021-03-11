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İstanbul, Messi ve Ronaldo'ya yaramıyor

11.03.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul, Messi ve Ronaldo'ya yaramıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı iki maçla devam etti. Büyük heyecana sahne olan gecede PSG, Barça'yı ağırlarken, Liverpool da RB Leipzig'i konuk etti. 15 yıl sonra bir ilk yaşandı. Barcelona Şampiyonlar Ligi son 16 turu aşamasında PSG karşısında Juventus ise aynı turda bu kez Porto karşısında başarılı olamadı. İlginç olan ise ikilinin çeyrek final oynamadığı son sezon olan 2004-05 sezonunda final yine İstanbul'da oynanmıştı.

Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 16 yıl sonra bu organizasyonda çeyrek finali göremedi.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus Porto'ya, Barcelona da Paris Saint Germain'e elenince Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 2005'ten sonra ilk kez çeyrek final görememiş oldu.

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İstanbul'da oynanacak final öncesinde, 2004-2005 sezonundan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Messi ve Ronaldo olmayacak, Türkiye dünyaca ünlü iki yıldızdan birini bile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda göremeyecek.

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Daha önce 2004-2005 sezonunda da final İstanbul'da oynanmıştı. Messi ve Ronaldo'nun çeyrek final göremediği 2004-05 sezonunda Milan ile Liverpool, İstanbul'da karşılaşmıştı. 3-3 biten ve penaltılara giden maçta Liverpool kupaya uzanmıştı.


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Cristiano Ronaldo Liverpool Juventus Lionel Messi
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