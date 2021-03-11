İstanbul, Messi ve Ronaldo'ya yaramıyor

Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 16 yıl sonra bu organizasyonda çeyrek finali göremedi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus Porto'ya, Barcelona da Paris Saint Germain'e elenince Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 2005'ten sonra ilk kez çeyrek final görememiş oldu.

İstanbul'da oynanacak final öncesinde, 2004-2005 sezonundan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Messi ve Ronaldo olmayacak, Türkiye dünyaca ünlü iki yıldızdan birini bile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda göremeyecek.

Daha önce 2004-2005 sezonunda da final İstanbul'da oynanmıştı. Messi ve Ronaldo'nun çeyrek final göremediği 2004-05 sezonunda Milan ile Liverpool, İstanbul'da karşılaşmıştı. 3-3 biten ve penaltılara giden maçta Liverpool kupaya uzanmıştı.