İstanbul Üniversitesi geliştirdi! Deniz salyasıyla (müsilaj) mücadelede yeni yöntem, 5 günde yok oldu

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi yüzeyindeki deniz salyasını (müsilaj) doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı. 8 Haziran’da başlatılan pilot çalışma için Yenikapı Yediemin Limanı’nda, müsilajın yoğun olduğu alan İBB tarafından dubalarla ayrıldı. Ardından da daha önceden belirli aralıklarla denizden izole edilerek, laboratuvarda uyutulan, metabolik özellikleri müsilajı ayrıştırmaya uygun bakteriler, müsilaja verildi. Ekip, gün gün gelişimleri takip ederken, alandaki müsilajın, 5'nci günde gözle görülen kısmı tamamen yok oldu. Yüzey üzerindeki temizliğin ardından, bakterilerin dipteki etkisi de gözlemlenecek. Sonuçlar raporlandırılarak, ilgili bakanlıklar ile paylaşılacak.

"ÜÇ, DÖRT UYGULAMADA MÜSİLAJIN TAMAMEN UZAKLAŞTIĞINI GÖRDÜK"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gülşen Altuğ, "Çalışma, denizden 2000 yılından beri izole ettiğimiz bakterilerin, müsilajı gidermek, ayrıştırmak amacıyla sahada denenmesini kapsıyor. 72 saatte bir analizlerle takip edelim, diye düşünüyorduk ama neredeyse 72 saatte sonuç aldık. Her gün müsilajda açılmalar gördük, dün akşam da son uygulamayı yapmadık çünkü gerek kalmadı. 3-4 uygulama sonrasında yüzeydeki müsilajın tamamen uzaklaştığını gördük" diye konuştu.