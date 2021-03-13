HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 65 yaş üstünde aşılama oranı yüzde 68

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 65 yaş üstünde aşılama oranı yüzde 68

13.03.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 65 yaş üstünde aşılama oranı yüzde 68

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, İstanbul için 'Hedef mavi kategori' derken, aşılamada 65 yaş üstü vatandaşlarda oranın yüzde 68 olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç alacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak.

"65 YAŞ ÜSTÜNDE AŞILAMA ORANI YÜZDE 68"

65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı dün oran yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldularBaşlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldular
Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Okullar kapanacak mı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!

Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Kan donduran vahşette yeni detaylar! Cinayetten önce kameraları bozmuş

Kan donduran vahşette yeni detaylar! Cinayetten önce kameraları bozmuş

Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Okullar kapanacak mı?

Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Okullar kapanacak mı?

İBB ve Tuzla Belediyesi arasında ‘süt’ tartışması

İBB ve Tuzla Belediyesi arasında ‘süt’ tartışması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 0-9 yaş ve gebelerle ilgili son veriler gözümüzü korkuttu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Son veriler gözümüzü korkuttu

İmamın eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Tüm Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.