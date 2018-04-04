İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanında şok üstüne şok! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı, Esma ile Garip'in neşeli halleriyle başlıyor. Fakat Esma Hanım eve geldiği zaman herkesi üzüntülü görünce Ada'nın hastalığını öğreniyor. Diğer yandan Süreyya'ya olan ilgisini öğrenen Faruk tarafından evden kovulan Osman, huzuru yurtdışına kaçmakta bulunuyor. Esma, bu duruma ne kadar itiraz etse de Osman geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Süreyya da Osman'ın gidişine bir anlam veremiyor ve Faruk'a bunun nedeninin soruyor. Reyhan'ın akıl hastanesinden kaçmış olması herkesi tedirgin ederken Adem'i perişan ediyor. Onu teselli etmek ise Faruk'a düşüyor.

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanı izleyenlere şok üstüne şok yaşattı. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Osman, yurtdışına çıkma kararı alırken Ada'nın kansızlık hastalığı herkesi perişan etti. Yeni bölüm fragmanında Reyhan'ın da akıl hastanesinden kaçtığı haberi ise Adem'i gözyaşlarına boğuyor. İşte İstanbullu gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde; Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir.

İstanbullu Gelin son bölümde Aslı Enver ile Özcan Deniz başrolleri paylaşıyorlar. İstanbullu Gelin son bölümde Fikret'in şirket ile aldığı Faruk'u çok sinirlendirir ama elinden yapacak birşey gelmez. Osman'ın yurtdışına çıkma kararı alması ve bunu Süreyya'dan öğrenmesi Faruk'u şok ediyor. Boşanma arefesinde olan İpek ile Fikret ise çocukları Ada'nın ortaya çıkan hastalığı sonrasında ne karar alacaklar?

İstanbullu Gelin son bölüm full izle

Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır.

İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.