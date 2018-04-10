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İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı: Adem, aileye alınıyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve başrollerde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranlar ailesi, Adem'i aralarına alıyorlar. Her bahar girişinde yapılan magal partisine çağrılan Adem'e artık Esma Hanım da hoşgeldin dedi. Ve Adem, Boranlar ailesine katıldı. İşte renkli görüntüleri ile İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı: Adem, aileye alınıyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin, her cuma Star TV'de ekrana geliyor. Geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanan İstanbullu Gelin son bölümde Reyhan, akıl hastanesinden kaçtıktan sonra şirkete giderek Faruk ile Süreyya'ya zor anlar yaşatmıştı. Silahını Faruk'a doğrultan Reyhan, tam tetiğe basacakken gelen Adem, büyük bir faciayı önlemiş oldu. Fakat annesinin bu durumu Adem'in moralini bozmuştu ki bu durumda onu teselli eden de Faruk olmuştu. İstanbullu Gelin yeni bölümde ise bir adım daha atılıyor ve Adem, Boranların geleneksel mangal partisine davet ediliyor. Ailecek eğlenilen, renkli görüntülerin olduğu fragmanda Esma Hanım, "Aramıza hoşgeldin" diyerek Adem'e teşekkür ediyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLLU GELİN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır.

Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…

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