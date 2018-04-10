İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı: Adem, aileye alınıyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin, her cuma Star TV'de ekrana geliyor. Geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanan İstanbullu Gelin son bölümde Reyhan, akıl hastanesinden kaçtıktan sonra şirkete giderek Faruk ile Süreyya'ya zor anlar yaşatmıştı. Silahını Faruk'a doğrultan Reyhan, tam tetiğe basacakken gelen Adem, büyük bir faciayı önlemiş oldu. Fakat annesinin bu durumu Adem'in moralini bozmuştu ki bu durumda onu teselli eden de Faruk olmuştu. İstanbullu Gelin yeni bölümde ise bir adım daha atılıyor ve Adem, Boranların geleneksel mangal partisine davet ediliyor. Ailecek eğlenilen, renkli görüntülerin olduğu fragmanda Esma Hanım, "Aramıza hoşgeldin" diyerek Adem'e teşekkür ediyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLLU GELİN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır.