İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı: Aslı, Faruk'u kovuyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı, gerçek bir hayat hikayesi uyarlaması olan İstanbullu Gelin son bölümde Faruk'un Adem'i hapise sokmayı planladığı görüntüler izleyenleri şok etmişti. İpek, eline geçen bu görüntüyü ilk olarak Fikret'e gösterdi. Daha sonra bu video, Süreyya'ya mesaj olarak gönderilmişti. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Süreyya'nın bu görüntüler karşısında Faruk'a tepkisi çok sert oluyor. Süreyya, Faruk'un bu görüntülerini Dilara'ya da anlatıyor. Dilara'nın tepkisi de en az Süreyya kadar sert oluyor. Fragmanda Adem'in annesine "Buradan çıkar çıkmaz seninle Boranların konağına yerleşeceğiz. Söz veriyorum" sözleri dikkat çekiyor. İşte İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

İSTANBULLU GELİN 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde ortalık yine karıştı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölüme Faruk'un Adem'in arkasında oynadığı oyunların videosu izleyenleri şok etti. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya ile Faruk, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenirken İpek'in hamile olduğunu açıklaması herkesi şok etti. Ada, tedaviye cevap verir ve iyileşme gözlenir. İstanbullu Gelin son bölümde Adem, Faruk'un yüzüne gülerek arkasında çevirdiği işleri öğrenir. Bu durum karşısında herşeyeden habersiz davranarak kendi önlemini alır ve planlarını yapar. İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Süreyya, telefonuna gelen video ile şok olur. Görüntülerde Faruk'un Adem hakkında yaptığı planlar gözükmektedir.