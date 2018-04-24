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İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı: Aslı, Faruk'u kovuyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin, Star TV'nin cuma akşamları ekrana geliyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin son bölümünde Faruk'un Adem'i hapse sokma görüntüleri izleyen Süreyya, Faruk'u evden kovuyor. Adem ise annesine en yakın zamanda Boranların köşküne yerleşeceğine dair söz veriyor. İşte İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı: Aslı, Faruk'u kovuyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı, gerçek bir hayat hikayesi uyarlaması olan İstanbullu Gelin son bölümde Faruk'un Adem'i hapise sokmayı planladığı görüntüler izleyenleri şok etmişti. İpek, eline geçen bu görüntüyü ilk olarak Fikret'e gösterdi. Daha sonra bu video, Süreyya'ya mesaj olarak gönderilmişti. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Süreyya'nın bu görüntüler karşısında Faruk'a tepkisi çok sert oluyor. Süreyya, Faruk'un bu görüntülerini Dilara'ya da anlatıyor. Dilara'nın tepkisi de en az Süreyya kadar sert oluyor. Fragmanda Adem'in annesine "Buradan çıkar çıkmaz seninle Boranların konağına yerleşeceğiz. Söz veriyorum" sözleri dikkat çekiyor. İşte İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

İSTANBULLU GELİN 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde ortalık yine karıştı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölüme Faruk'un Adem'in arkasında oynadığı oyunların videosu izleyenleri şok etti. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya ile Faruk, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenirken İpek'in hamile olduğunu açıklaması herkesi şok etti. Ada, tedaviye cevap verir ve iyileşme gözlenir. İstanbullu Gelin son bölümde Adem, Faruk'un yüzüne gülerek arkasında çevirdiği işleri öğrenir. Bu durum karşısında herşeyeden habersiz davranarak kendi önlemini alır ve planlarını yapar. İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Süreyya, telefonuna gelen video ile şok olur. Görüntülerde Faruk'un Adem hakkında yaptığı planlar gözükmektedir.

Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir.

İstanbullu Gelin 46. son bölüm izle

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır.

Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.

ASLI ENVER'DEN SÜPRİZ "KIYAMAM" PERFORMANSI

Yayınladığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük beğenisini kazanan “İstanbullu Gelin” dizisinin Süreyya’sı Aslı Enver, 20 Nisan Cuma akşamı Star’da ekrana gelen 46. Bölümde Zerrin Özer’in “Kıyamam” adlı şarkısını seslendirdi.

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