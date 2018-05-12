İstanbullu Gelin 49. son bölümü izle: Adem'in intikamı! (İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 49. son bölümü, hayranlarını dün akşam Star TV ekranlarına kilitledi. Özcan Deniz ile Aslı Enver'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Faruk'a ulaşamayan Boranlar'ı korku ve telaş sarmıştı. Fakat İstanbullu Gelin 49. bölümde aldıkları bir haber ile sevindiler. Çünkü Faruk yaşıyor ve bir hastanede idi.

İstanbullu Gelin son bölümde diziye Gözde karakterini canlandıran güzel oyuncu Didem İnselel katıldı. Bir dönem Faruk ile ilişkileri olan Gözde, Faruk'u hastanede ziyaret ederken Faruk'un korku içindeki bakışları, telaşlı halleri gözlerden kaçmadı. Süreyya ile yolda karşılaşan Gözde, daha sonra Adem ile buluştu ve Faruk için yaptıkları plan ortaya çıktı. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde Adem'in telefonunda olan Gözde ile Faruk'un samimi görüntüleri kafaları karıştırdı. Görüntüler ne zamana ait

merak edilmeye başlandı. Son bölümden sonra yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölüm ilk sahnesi ile İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.