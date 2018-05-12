MAGAZİN

İstanbullu Gelin 49. son bölümü izle: Adem'in intikamı! (İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 12.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 49. son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Star TV'de yayınlanan son bölümde en çok merak edilen soru Faruk yaşıyor mu idi. Özcan Deniz'in canlandırdığı Faruk'un bulunup bir hastanede olduğunu öğrenen aile sevinç gözyaşları döker. İstanbullu Gelin son bölümde diziye yeni katılan Didem inselel, Gözde karakterinde Adem ile Faruk'a çok bir oyun oynamak üzereler. Özellikle final sahnesinde Adem'in baktığı görüntüler dikkat çekti. İşte İstanbullu Gelin son bölümü...

İstanbullu Gelin 49. son bölümü izle: Adem'in intikamı! (İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 49. son bölümü, hayranlarını dün akşam Star TV ekranlarına kilitledi. Özcan Deniz ile Aslı Enver'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Faruk'a ulaşamayan Boranlar'ı korku ve telaş sarmıştı. Fakat İstanbullu Gelin 49. bölümde aldıkları bir haber ile sevindiler. Çünkü Faruk yaşıyor ve bir hastanede idi.

İstanbullu Gelin son bölümde diziye Gözde karakterini canlandıran güzel oyuncu Didem İnselel katıldı. Bir dönem Faruk ile ilişkileri olan Gözde, Faruk'u hastanede ziyaret ederken Faruk'un korku içindeki bakışları, telaşlı halleri gözlerden kaçmadı. Süreyya ile yolda karşılaşan Gözde, daha sonra Adem ile buluştu ve Faruk için yaptıkları plan ortaya çıktı. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde Adem'in telefonunda olan Gözde ile Faruk'un samimi görüntüleri kafaları karıştırdı. Görüntüler ne zamana ait
merak edilmeye başlandı. Son bölümden sonra yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölüm ilk sahnesi ile İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin son bölüm izle

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Faruk’a ulaşamayan Boran’lar iyice endişelenmeye başlamıştır. Esma, Adem’den şüphelenmektedir. Bir süre bekledikten sonra emniyet ile irtibata geçerler ve Faruk’un cüzdanına ulaşırlar. Adem kendisini aklamak için eski tanıkları ile irtibata geçerek Faruk’u bulmaya çalışır. Esma ise Akif’ten Adem ile ilgili dosyayı polise vermesini ister.

Vakit geçtikçe ümidini kaybetmeye çalışan Süreyya’nın en büyük destekçisi Esma Hanım olur. Süreyya’dan kendine anne demesini isteyen Esma Sultan bu hamlesi ile herkesi şaşırtır. Acı veren bekleyiş umulmadık bir isimden gelen haberle biter. Peki aldıkları haber doğru mudur? Faruk hayatta mıdır?

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM İLK SAHNE


Yeni sistemin ilk kurbanı! Kapatılacak bakanlık belli olduYeni sistemin ilk kurbanı! Kapatılacak bakanlık belli oldu
Muharrem İnce: Böyle bir yetki verilemez!Muharrem İnce: Böyle bir yetki verilemez!
Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin son bölüm İstanbullu Gelin 49 bölüm istanbullu gelin izle İstanbullu Gelin yeni bölüm ilk sahne star tv

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

24 Haziran seçimleri öncesi 'casus yazılım' iddiası

24 Haziran seçimleri öncesi 'casus yazılım' iddiası

İlginizi Çekebilir

Çukur 28. son bölümü izle: Selim, Cemil'i öldürdü! (Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Çukur 28. son bölümü izle: Selim, Cemil'i öldürdü! (Çukur 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat, Namık gerçeğini öğreniyor!

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat, Namık gerçeğini öğreniyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Yeni Gelin dizisine sürpriz oyuncu

Yeni Gelin dizisine sürpriz oyuncu

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı: Ferhat, Namık'ı bulabilecek mi? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı: Ferhat, Namık'ı bulabilecek mi? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü izle: Noyan ile Ertuğrul'un uzun yolculuğu! (Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü izle: Noyan ile Ertuğrul'un uzun yolculuğu! (Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mercan öldü mü? (Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü izle)

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mercan öldü mü? (Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.