İstanbullu Gelin 49. son bölümü izle: Adem'in intikamı! (İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 49. son bölümü, hayranlarını dün akşam Star TV ekranlarına kilitledi. Özcan Deniz ile Aslı Enver'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Faruk'a ulaşamayan Boranlar'ı korku ve telaş sarmıştı. Fakat İstanbullu Gelin 49. bölümde aldıkları bir haber ile sevindiler. Çünkü Faruk yaşıyor ve bir hastanede idi.
İstanbullu Gelin son bölümde diziye Gözde karakterini canlandıran güzel oyuncu Didem İnselel katıldı. Bir dönem Faruk ile ilişkileri olan Gözde, Faruk'u hastanede ziyaret ederken Faruk'un korku içindeki bakışları, telaşlı halleri gözlerden kaçmadı. Süreyya ile yolda karşılaşan Gözde, daha sonra Adem ile buluştu ve Faruk için yaptıkları plan ortaya çıktı. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde Adem'in telefonunda olan Gözde ile Faruk'un samimi görüntüleri kafaları karıştırdı. Görüntüler ne zamana ait
merak edilmeye başlandı. Son bölümden sonra yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölüm ilk sahnesi ile İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
İstanbullu Gelin son bölüm izle
Faruk’a ulaşamayan Boran’lar iyice endişelenmeye başlamıştır. Esma, Adem’den şüphelenmektedir. Bir süre bekledikten sonra emniyet ile irtibata geçerler ve Faruk’un cüzdanına ulaşırlar. Adem kendisini aklamak için eski tanıkları ile irtibata geçerek Faruk’u bulmaya çalışır. Esma ise Akif’ten Adem ile ilgili dosyayı polise vermesini ister.
"Yapboz tahtası değiliz..." #sensizolmaz pic.twitter.com/L0exx7Vct4— STAR TV (@startv) 11 Mayıs 2018
Vakit geçtikçe ümidini kaybetmeye çalışan Süreyya’nın en büyük destekçisi Esma Hanım olur. Süreyya’dan kendine anne demesini isteyen Esma Sultan bu hamlesi ile herkesi şaşırtır. Acı veren bekleyiş umulmadık bir isimden gelen haberle biter. Peki aldıkları haber doğru mudur? Faruk hayatta mıdır?
"Geleceği de sonra konuşuruz..." #sensizolmaz pic.twitter.com/QuzXWD5fel— STAR TV (@startv) 11 Mayıs 2018
#İstanbulluGelin 50. bölüm ilk sahne! pic.twitter.com/Ai8IHu2TfC— STAR TV (@startv) 11 Mayıs 2018
Okuyucu Yorumları 0 yorum