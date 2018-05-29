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İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm fragmanı: Reyhan'a ne oldu? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de cuma günleri ekrana gelen ve başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Burcu, nikah memurunun 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna 'Hayır kabul etmiyorum' cevabını vererek herkesi şok etmişti. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Burcu, Osman'a bunun sebebini açıklıyor. Faruk, Süreyya ile barışmaya çalışırken Adem'in "anne" diyerek koşması herkesi meraklandırdı. Reyhan intihar mı etti?

İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm fragmanı: Reyhan'a ne oldu? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin cuma akşamları Star TV'de ekrana geliyor. Sevilen dizinin son bölümünde Burcu'nun nikah memurunun 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna 'Hayır kabul etmiyorum' cevabını vermesi izleyenleri şok etmişti. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Burcu, Osman'a "Ben seni çok sevdim ama iki kişilik sevemem" sözleri dikkat çekiyor. Faruk, Süreyya ile barışmak için onun kaldığı Senem'in evine gidiyor. Süreyya, Faruk ile barışacak mı? Fragmanın sonunda Adem'in "Anne" şeklinde bağırarak koşması seyirciyi meraklandırdı. Reyhan'a ne oldu? Son bölümde neler oldu? İşte İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Süreyya, Gözde’ye varlığının onların ilişkisi üzerinde bir etkisini olmayacağını söyler. Fakat Faruk’u affetmesi bu durumu sindirmesi kolay olmayacaktır. Adem’in hızla harekete geçmesi ile Gözde’nin şirketi ile anlaşma imzalanır. Fikret bu sayede Gözde ile Faruk arasındaki ilişkiyi öğrenir. Faruk’un da hata yapabilmesi içten içe hoşuna gitmiştir. Siren ise Boğaç’ın onu dolandırmak istediğini anlar ve evliliğini bitirme kararı alır. Osman düğün hazırlıkları sırasında kendisine yer bulamadığı için zaman zaman boğulmaktadır. Nikah günü geldiğinde ise beklenmeyen bir karar ile herkes şaşkın kalacaktır.

Faruk'un yasak aşk itirafıyla yıkılan Süreyya uzun süre kendine gelemedi. Faruk'la ayrılma kararı alan Süreyya kendisine yapılan ihaneti uzun süre içine sindiremedi ancak eşiyle arasındaki buzlar eridi. Osman ve Burcu'nun düğününde sahneye çıkan Defne Samyeli herkesi coşturdu. Ancak nikah kıyılması anında ise büyük bir şok yaşandı Nikah memurunun evlenme sorusuna Osman'ın 'Evet' cevabının ardından sıra Burcu'ya geldiğinde ise uzun süre sessizlik yaşandı. Burcu nikah memurunun 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna 'Hayır etmiyorum' yanıtını verince herkes buz kesti.

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