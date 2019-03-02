İstanbullu Gelin'de Fikret'i yıkan aşk itirafı! İstanbullu Gelin 74. son bölüm izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 1 Mart Cuma yayınlanan 74. son bölümünde Boranlar'ın konağında krizler yaşandı. Süreyya, Okan'ın İpek'e aşkını ilan etmesine şahit olmuştu. İpek, Okan'ın teklifi karşısında donup kaldı. Süreyya'nın bu olaya şahit olduğunu öğrenen Esma ise Süreyya'ya bağırdı. Süreyya'nın durumu kendisine ve Fikret'e söylememesine kızan Esma'nın konuşmalarını o sırada eve gelen Fikret duydu. Fikret, İpek'in yanına giderek boşanmak isteyip istemediğini sordu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk ve Süreyya’nın evlilik yıldönümü kutlamasında beklenmedik sürpriz.

Faruk ve Süreyya ailelerini korumaya çalışırken birbirlerini ihmal ettiklerini fark ederler. Evlilik yıldönümü için hazırlanan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde bulur. Dilara, Adem’in ona olan öfkesi karşısında giderek daha derinden etkilenmektedir. Adem, öfkesinin farkında hem bu duruma çözüm aramakta, hem de Güneş’le olan ilişkisini korumaya çalışmaktadır. Okan’ın itirafı İpek’i şaşırtırken Kıymet hırsla Boranlar’a saldırmaya devam eder. Konağa bomba gibi düşen itiraf Fikret’i harekete geçirir.



