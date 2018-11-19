İstanbullu Gelin'de Galip'ten Boranlar'a büyük sürpriz! İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin dizisinin 23 Kasım Cuma yayınlanacak olan 63. yeni bölümünde Boranlar eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşayacak. Ülfet'in miras kalan 30 milyon dolarlık arsanın satışını kabul etmesinin ardından Adem de geri çekildi. Boranlar eski konaklarına yeniden kavuşuyor. Esma ve ailesi eski evlerine geldiklerinde Galip'in büyük bir sürpriziyle karşılaşıyorlar.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin dizisinin son bölümüne Ülfet'in aldığı kararlar damga vurdu. Süreyya'nın evindeki gizli odayı bulmasının ardından Ülfet büyük bir değişim yaşadı. Ülfet 15 yıl boyunca çocuk sahibi olmak istediğini ve hamileyken eşi tarafından aldatıldığını açıkladı. Ülfet arsa satışı konusundaki inadından vazgeçti ve Boranlar'ın evine giderek aldığı kararı açıkladı. Arsa satışıyla Fikret ve Faruk büyük sevinç yaşadı. Ülfet ise yıllardır içinde sakladığı büyük sırrını bir basın toplantısıyla açıkladı. Ülfet yıllar önce kendisini aldattığını öğrendiği kocasıyla kavga ettiğini ve yaşanan itişme sonucunda kocasının düşerek öldüğünü söyledi. Ülfet kocasının ölümüne sebep olduğunu açıkladı ve şirketteki görevini de bıraktı.

Fikret, Sedef’ten aldığı bilgilerle sarsılmış, ne yapacağını kestirememektedir. Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kalır. Fikret, eldeki bilgileri Faruk’la paylaşınca Ülfet için bambaşka bir dönemin başlayacağı netleşir. Adem’in vereceği karar ise Boranlar için büyük bir sürpriz olacaktı

