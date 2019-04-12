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İstanbullu Gelin'de Süreyya ve Faruk için yeni bir başlangıç! İstanbullu Gelin 80. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2019 03:01 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 12 Nisan Cuma akşamı 80. yeni bölümüyle ekrana gelecek. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Faruk’un açmayı planladığı restoran hem Süreyya hem de Faruk için yeni bir başlangıç oluyor. Yeni bir aşka yelken açan Dilara ise Adem'le yüzleşmek zorunda kalıyor. Diğer yandan ise Süreyya geçmişindeki sır perdesini aralıyor. Süreyya yıllardır görmediği bir yakınının kapısını çalıyor. İşte İstanbullu Gelin 80. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar. 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 12 Nisan Cuma akşamı 80. bölümüyle ekrana gelecek. İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde Faruk’un açmayı planladığı restoran hem Süreyya hem de Faruk için yeni bir başlangıçtır. Faruk’un heyecanına ortak olmaya çalışan Süreyya’nın tanımlayamadığı bir iç huzursuzluğu vardır.

Esma’nın hastalığının en ağır darbesi Osman’a iner. Dilara, Mert’e ve kendisine bir şans vermeye karar vermişken Adem’le yüzleşmek zorunda kalır. Adem’in gelişmeler karşısında öfkesi Fikret’le de arasında ekstra gerilime neden olur. Herkes yeni yollarda yürümeye çalışırken Süreyya geçmişin kapısını aralar, kapının ardında onu bambaşka bir yüzleşme beklemektedir.

BORANLAR'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Şirketten sürpriz şekilde ayrılan Faruk artık bir restoran işletmecisi oluyor. Faruk Süreyya'ya yeni restoranlarını gezdirirken, Süreyya bir sürprizle daha karşılaşıyor. Konakta ise Esma'nın hastalığının ardından sular durulmuyor.Esma, Anastasia ile Osman'ı öpüşürken görünce çılgına dönüyor. Anastasia evden ağlayarak çıkıyor ve 'bizden olmaz' diyor. Adem, Dilara'yı kıskanmaya başlıyor. Üstelik bu durumu Güneş de fark ediyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde, Esma hafızasını kaybetti. Annesini mezarlıkta bulan Faruk gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşadı. Esma'nın alzheimer hastalığı ile Boranlar ailelerine bir kez daha kenetlendiler. Esma oğullarını bile hatırlamazken, çocukları ise hastalığı kabul etmekte zorlandılar. Hastanede tedavi gören Esma kendisini toparladı ve Süreyya'ya aileyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Diğer yandan ise şirketten sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alan Faruk ile eşi Süreyya yeni bir hayata adım attı. Faruk yeni açacakları restoranı ilk defa Süreyya'ya gösterdi. Süreyya ise restoranın adını görünce geçmişe gitti.

Esma’nın ilerleyen hastalığı konakta yeni bir dönemi başlatır. Esma’nın hastalığının tetiklenmesi herkesin kendisini sorgulamasın sebep olur. Esma, babasının onun üzerinde kurduğu hakimiyetin aynısı Faruk üzerinde kurmayacaktır. Faruk, yeni hayatının ilk günlerini Süreyya ile yaşarken aynı zamanda planlar yapmaktadır. Esma’nın Anastasia’yı ve Osman ile olan ilişkisini unutması Anastasia’nın konaktaki işine devam etmesine sebep olur. Süreyya’nın anlam vermediği rüyaları ise devam etmektedir. Faruk’un Süreyya’ya yaptığı sürpriz ise onların yeni bir yola girdiğinin göstergesidir.

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