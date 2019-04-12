İstanbullu Gelin'de Süreyya ve Faruk için yeni bir başlangıç! İstanbullu Gelin 80. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 12 Nisan Cuma akşamı 80. bölümüyle ekrana gelecek. İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde Faruk’un açmayı planladığı restoran hem Süreyya hem de Faruk için yeni bir başlangıçtır. Faruk’un heyecanına ortak olmaya çalışan Süreyya’nın tanımlayamadığı bir iç huzursuzluğu vardır.

Esma’nın hastalığının en ağır darbesi Osman’a iner. Dilara, Mert’e ve kendisine bir şans vermeye karar vermişken Adem’le yüzleşmek zorunda kalır. Adem’in gelişmeler karşısında öfkesi Fikret’le de arasında ekstra gerilime neden olur. Herkes yeni yollarda yürümeye çalışırken Süreyya geçmişin kapısını aralar, kapının ardında onu bambaşka bir yüzleşme beklemektedir.

BORANLAR'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Şirketten sürpriz şekilde ayrılan Faruk artık bir restoran işletmecisi oluyor. Faruk Süreyya'ya yeni restoranlarını gezdirirken, Süreyya bir sürprizle daha karşılaşıyor. Konakta ise Esma'nın hastalığının ardından sular durulmuyor.Esma, Anastasia ile Osman'ı öpüşürken görünce çılgına dönüyor. Anastasia evden ağlayarak çıkıyor ve 'bizden olmaz' diyor. Adem, Dilara'yı kıskanmaya başlıyor. Üstelik bu durumu Güneş de fark ediyor.