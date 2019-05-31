İstanbullu Gelin final yapıyor! Özcan Deniz'den veda mesajı

Üç sezondur Star Tv'de ekrana gelen 'İstanbullu Gelin' dizisi final yapıyor.Final öncesi Özcan Deniz, Instagram sayfasından bir veda mesajı paylaştı.

Özcan Deniz açıklamasında "Üç yıllık serüven bitecek! Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyorduk... Bunu yazan yöneten herkese çok teşekkür ederim" dedi. Deniz açıklamasında İstanbullu Gelin'in ilk sezonlarında diziye dair olumsuz eleştiride bulunan yorumculara da gönderme yaptı.

Deniz'in paylaşımına hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.



