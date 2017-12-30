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İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip kime yakalandı?

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 10:55 | Son Güncelleme 5 saat önce

Dün akşam yayınlanan İstanbullu Gelin televizyon dizisi izleyiciyi ekrana kitledi. Esma Sultan ve Garip'in öpüşmeleri bölüme damga vurdu. Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter ve Behlül'e benzetilen ikili, Türk dizi dünyasında unutulmazlar arasındaki yerini şimdiden aldı.

İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip kime yakalandı?

İstanbullu Gelin 31. bölümü yayınlandı. Yeni bölüme Esma Sultan ve Garip arasındaki öpüşme damga vurdu. Son saniyelerde Esma ve Galip'i kimin gördüğü kafalarda soru işareti bıraktı. Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter ve Behlül'e benzetilen ikili, Türk dizi dünyasında unutulmazlar arasındaki yerini şimdiden aldı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir. Can derinlerdeki duyuları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Esma ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SÜREYYA YAKALADI:))
süreyya..!
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