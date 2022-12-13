İstanbulluların aklındaki soruya "Az kaldı" diyerek yanıt verdi! Kar yağışı için '20 Aralık' tarihi dikkat çekti: Uzmanlardan açıklamalar geldi

İstanbullular bugüne yağışlı havayla uyandı. Kışın ilk ayının ortalarına doğru "Kar ne zaman yağar?" sorusu daha fazla merak konusu olmaya başladı. Uzmanlar soğukların giderek artacağını belirtirken kar yağışıyla ilgili '20 Aralık' değerlendirmesi dikkat çekti.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? "OLASILIĞI YOK"

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, "Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok" demişti. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerektiğini ifade eden Tek, ayın 20'sinden sonrasını işaret ederek soğuk havanın etkili olacağını belirtmişti.

ÖKTEN: AZ KALDI, BİZE DE GELECEK

Öte yandan meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de İstanbul için kar yağışı beklentisi ile ilgili yaptığı son yorumda ‘Az Kaldı İstanbullular. Bize de gelecek...’ ifadelerini kullanarak henüz kar yağışı tarihin netleşmediğini duyurdu.