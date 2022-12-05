Son Dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim duyurdu! Daha çok doğal gaz kullanacaklar... Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberi: Kış aylarına girilmesiyle beraber tüm yurtta bu sene kışın nasıl geçeceği merak ediliyor. Soğukların etkisini göstermesiyle birlikte kar yağışının kendi şehrinde ne zaman etkili olacağını takip eden vatandaşlar, uzmanların uyarılarını dikkatle inceliyor. Kış aylarında doğal gaz kullanımı da vatandaşın gündeminde. Havanın ne kadar soğuk olacağı, bu doğrultuda ne kadar doğal gaz kullanılacağı da araştırılıyor. Meteoroloji'den ve uzmanlardan dikkat çeken hava durumu tahminleri geldi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hangi bölgeler daha çok doğal gaz kullanacak? Tüm yurtta kış nasıl geçecek? İşte tüm detaylar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahmin raporuna göre çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı yapılırken Meteoroloji uzmanı Adil Tek ise hem İstanbul'da haftanın nasıl geçeceği hakkında bilgi verdi hem de "İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" sorusunu da yanıtladı.

"YAĞIŞ İHTİMALİ ZAYIF"

Hafta başından itibaren yağışlı havanın ortadan kalkacağını ifade eden Adil Tek, "Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali var." şeklinde konuştu.

"AYIN 20'SİNE KADAR İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLASILIĞI YOK"

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların bu seviyede devam edeceğini söyleyerek, İstanbul'un gündüz 15, gece 8 derecelerde olacağını aktardı. Öte yandan lodos ve sisin etkili olacağını belirten Tek "Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok." dedi.

Daha çok kuru soğuk olacağını söyleyen Tek, uzun soluklu kar yağışı beklememek gerektiğini ifade etti ve bunu kesin olarak söyleyebileceklerini dile getirdi.

Ayın 20'sinden sonra soğuk havanın geleceğini aktaran Tek, önümüzdeki hafta sonuysa sağanak yağışların olduğunu belirtti. Bir sonraki hafta da İstanbul'da sıcaklıkların 18-19 derecelere kadar çıkacağını belirtti.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre kuzey ve iç kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve doğusuyla iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

2022-2023 KIŞ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Hava Forum’un mevsimlik uzun vade tahminlerine göre; bu kış sezonunda Akdeniz’in oldukça pasif kalması, daha az alçak basınç oluşması bekleniyor. Akdeniz’in az çalışması sebebiyle Ege-Akdeniz hattında geçmiş yıllara göre daha az yağışlı bir kış geçme riski bulunuyor. Ege-Akdeniz hattında sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! DOĞAL GAZ KULLANIMI FAZLA OLABİLİR

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da geçmiş yıllara göre daha soğuk bir kış bekleniyor. Doğal gaz kullanımı özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da bu kış sezonunda oldukça fazla olabilir. Yağış açısından ise İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve kısmen Doğu Anadolu’da geçmiş yıllara göre daha az yağışlı bir kış geçme riski bulunuyor.

Marmara ve Karadeniz bölgesi bu kış kar yağışı açısından 2 bölge denilebiliyor. İstanbul’dan başlayıp Artvin’e kadar tüm Karadeniz şeridi için Rusya üzerinden güçlü kar yağışları gelebilir. Tahminlere göre buralarda deniz efekti kar yağışları ile etkili kar görülebilir. Özellikle ocak, şubat ve mart aylarında zaman zaman çetin kış şartları oluşabilir. Orta ve Doğu Karadeniz açısından özellikle şubat ayında son yıllara göre oldukça etkili kar yağışları görebiliriz. Doğal gaz kullanımının 2022-2023 kış sezonunda bu bölgelerde de fazla olacağı düşünülüyor.

İSTANBUL’DA KIŞ NASIL GEÇECEK?

İstanbul, Ankara ve İzmir detayına bakıldığında; İstanbul’da bu kış sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinde ve yer yer altında geçmesi tahmin ediliyor. Geçen yıl yaşanan vortex oluşumları bu kış da bekleniyor. Vortex oluşumları bilindiği üzere uğradığı yerde yoğun kar yağışına ve birikimine neden oluyor. İstanbul’da bu kış sezonunda en az bir vortex sistemi bekleniyor. Bunun yanında zaman zaman deniz efektli kar yağışları ile lokal etkili kar yağışlarının da olacak gibi durduğu belirtiliyor.

ANKARA’DA KIŞ NASIL GEÇECEK?

Ankara’da bu kış sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi tahmin ediliyor. Yağış açısından ise geçmiş yıllara göre daha az yağış bekleniyor. Cephesel yağışlar bu kış daha az bekleniyor ancak bu Ankara’nın hiç beyazlamayacağı anlamına gelmiyor. Başkentin soğuk geçeceği ve en ufak yağışlı sistemde her yerin bembeyaz olacağı ifade ediliyor.

İZMİR’DE KIŞ NASIL GEÇECEK?

İzmir’de bu kış, sıcaklık açısından mevsim normallerinde bir kış bekleniyor. Yağış açısından ise İzmirlilerin, bu kış sezonunda Akdeniz hattının yağış üretememesi sebebiyle daha az yağışlı bir kış geçirme riski bulunduğu belirtiliyor.



