MAGAZİN

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

Bir dönem podyumların aranan ismiydi... Eski model Engin Koç son haliyle şaşırttı

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Eski manken ve oyuncu Engin Koç bir döneme damga vurmuştu.

Koç ''Meslek hayatımda çok gürültülü ortamlarda bulunduğum için kulağım zarar gördü. Bu yüzden daha iyi duymak için 15 yıldır işitme cihazı takıyorum'' dedi.

Emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Engin Koç bir süredir teklif almıyor ve oyunculuk teklifi bekliyor.

Yakışıklılığıyla bir döneme damga vuran Koç son haliyle de yıllara meydan okuyor.

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İşte bir zamanlar podyumların aranan ismi olan Engin Koç'un son halinden bir fotoğraf:

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Engin Koç Engin Koç son hali

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