İşte dünyanın en uzun bacaklarına sahip ikinci kadın!

2.05 metre uzunluğundaki 29 yaşındaki Rentsenkhorloo Bud’un bacak boyu ise 1.32 cm. Moğolistanlı olan Bud, şu sıralar Amerika’da Chicago’da yaşıyor. Uzun bir aileden gelen Bud’un annesi 1.85 m uzunluğunda, babası ise 2.08 metre.

Boyundan dolayı ergenlik döneminde zorbalığa maruz kalsa da, boyuyla gurur duyduğunu söyleyen Bud, “Uzun güzeldir” diyor.

Mirror’a konuşan Bud “Gençken boyumdan dolayı kötü hissederdim. Bazı insanlar bana kendimi kötü hissettiriyordu. Ama artık benzersiz olduğumu görüyorum ve bu beni iyi hissettiriyor. Son 15 yıldır uzun boyumu sevmeye başladım. Uzun bacaklarımı ve uzun boyumu seviyorum” dedi.

İnsanların kendisine model olup olmadığını sorduklarında mutlu olduğunu söyleyen Bud, “Yarı zamanlı olarak modellik yapıyorum. Uzun boylu kadınlar için tayt üreten bir marka için podyuma çıktım. Uzun olmak güzeldir. Diğer insanlardan daha benzersiz bir görünümünüz olur” dedi.

Ancak “Kapılar benim için çok kısa. Kafamı kapılara çarpmaktan nefret ediyorum. Kıyafet bulmaksa başlı başına iş. 45 numara ayakkabı giyiyorum. Bu ölçüde bir ayakkabı bulmak Asya’da imkansız” diyen Bud, boyundan dolayı zaman zaman bazı zorluklar yaşıyor.