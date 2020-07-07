İşte dünyanın en uzun bacaklarına sahip ikinci kadın!

2.05 metre uzunluğundaki 29 yaşındaki Rentsenkhorloo Bud’un bacak boyu ise 1.32 cm. Moğolistanlı olan Bud, şu sıralar Amerika’da Chicago’da yaşıyor. Uzun bir aileden gelen Bud’un annesi 1.85 m uzunluğunda, babası ise 2.08 metre.
Boyundan dolayı ergenlik döneminde zorbalığa maruz kalsa da, boyuyla gurur duyduğunu söyleyen Bud, “Uzun güzeldir” diyor.
Mirror’a konuşan Bud “Gençken boyumdan dolayı kötü hissederdim. Bazı insanlar bana kendimi kötü hissettiriyordu. Ama artık benzersiz olduğumu görüyorum ve bu beni iyi hissettiriyor. Son 15 yıldır uzun boyumu sevmeye başladım. Uzun bacaklarımı ve uzun boyumu seviyorum” dedi.
İnsanların kendisine model olup olmadığını sorduklarında mutlu olduğunu söyleyen Bud, “Yarı zamanlı olarak modellik yapıyorum. Uzun boylu kadınlar için tayt üreten bir marka için podyuma çıktım. Uzun olmak güzeldir. Diğer insanlardan daha benzersiz bir görünümünüz olur” dedi.
Ancak “Kapılar benim için çok kısa. Kafamı kapılara çarpmaktan nefret ediyorum. Kıyafet bulmaksa başlı başına iş. 45 numara ayakkabı giyiyorum. Bu ölçüde bir ayakkabı bulmak Asya’da imkansız” diyen Bud, boyundan dolayı zaman zaman bazı zorluklar yaşıyor.
Amerika’da birkaç kez alışverişe çıkmayı denese de, kendisine uygun giysi bulamadığını söyleyen Bud, giysilerini online almayı tercih ediyor.
“Birinci sınıfa giderken bile, boyu 1.68 olan öğretmenimle aynı boydaydım. Küçük bir kız olarak, şirin ve sevimli elbiseler giymek isterdim ama ölçüde çocuk elbisesi bulmak imkansızdı” diyen Bud’ın boyu bazen ona zorluk çıkarsa da, “Uzun bir boyla ve uzun bacaklarla yaşamak benim için normal bir şey” diyen Bud bu tür zorluklara zamanla alıştığını söyledi.
Guiness Dünya Rekorlar Kitabı’nın ilgisini çekmediğini söyleyen genç kadın “Rekor için başvuru yapma planım yok, çünkü ilgimi çekmiyor” dedi.
1.34 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun bacaklarına sahip kadın ünvanı ise Teksas’lı Maci Curran’a ait.