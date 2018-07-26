MAGAZİN

İşte Hadise'yi sarsan mektup

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Hadise, basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak bugün acı gerçek ortaya çıktı.

İşte Hadise'yi sarsan mektup

Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve ''Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz'' yazdığı ileri sürüldü.

Çıkan bu iddialardan sonra Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Gülnihal Açıkgöz'ün hastaneye kaldırıldığını doğruladı ancak bunun gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını söyledi. Ancak durum hiç de öyle değilmiş.

'NE KARDEŞLERİMDEN NE DE EVLATLARIMDAN YÜZÜM GÜLMEDİ'
teve2'deki '2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek "Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün" diyor.

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi
Denizde aşka geldiler! Ünlü çift böyle yakalandı Denizde aşka geldiler! Ünlü çift böyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise annesi intihar gülnihal açıkgöz intihar mektubu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hepsi paranın esiri olmuş yazık o kadarda dünyayı kazandılar
Diğer Haberler
Kate Middleton’dan Angelina Jolie’ye evlilik tavsiyeleri

Kate Middleton’dan Angelina Jolie’ye evlilik tavsiyeleri

Demet Akalın trafik kazası geçirdi

Demet Akalın trafik kazası geçirdi

Ebru Şallı o soruya böyle cevap verdi! Dikkat çeken detay

Ebru Şallı o soruya böyle cevap verdi! Dikkat çeken detay

Lady Gaga'dan cesur çekim!

Lady Gaga'dan cesur çekim!

Can Gürzap taburcu oluyor

Can Gürzap taburcu oluyor

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.