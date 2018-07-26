İşte Hadise'yi sarsan mektup

Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve ''Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz'' yazdığı ileri sürüldü.

Çıkan bu iddialardan sonra Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Gülnihal Açıkgöz'ün hastaneye kaldırıldığını doğruladı ancak bunun gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını söyledi. Ancak durum hiç de öyle değilmiş.

'NE KARDEŞLERİMDEN NE DE EVLATLARIMDAN YÜZÜM GÜLMEDİ'

teve2'deki '2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek "Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün" diyor.



