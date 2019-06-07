İşte Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kınasından kareler

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, bu akşam evleniyor. Dün gerçekleşen kına gecesinde döktüren çiftin o anları sosyal medyaya damga vurdu.

Özil ve Gülşe Ankara’nın bağları adlı türküyle gönüllerince eğlendi. Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe düzenlenen kına gecesinde dostları kına gecesinde de yalnız bırakmadı.

Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, düğünün yapıldığı salona davullar eşliğinde ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısıyla girdi.

Ünlü çiftin salona girişi sırasında aileleri duygusal anlar yaşadı.

Çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapacak.

ALKIŞLANACAK HAREKET

Mesut ve Amine çifti, bu özel günlerini daha da anlamlı hale getirebilmek için çok önemli bir hayır işinde bulunacak. Çift, Mesut'un da üyesi olduğu BigShoe vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan tam 1000 çocuğun tüm masraflarını üstlenecek.

Mesut Özil “Düğün hediyesi istemiyoruz, yardıma muhtaç çocukların ameliyat masraflarını üstlenirseniz çok seviniriz” dedi.



