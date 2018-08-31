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İşte Osman Sonant'ın Ufak Tefek Cinayetler'deki rolü

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 31.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen 2. sezonunda kadroya başarılı oyuncu Osman Sonant eklendi. İşte Sonat'ın rolüne dair detaylar

İşte Osman Sonant'ın Ufak Tefek Cinayetler'deki rolü

Birbirinden çok sevilen karakterleri, etkileyici senaryosu, iddialı prodüksiyonu ile fark yaratan Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon çekimlerine başladı.

Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak.

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Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Çarpıcı sezon finalinin ardından katilin kim olduğunu öğreneceğiz...


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Osman Sonant Ufak Tefek Cinayetler'de!Osman Sonant Ufak Tefek Cinayetler'de!
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tv 'nin başına oturdum..dizinin başlamasını bekliyorum!..çünki ben salağım!...
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