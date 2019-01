İşte yeni başlayacak diziler! 2019'da hangi yeni yerli diziler yayınlanacak?

VURGUN Gold Film'in yapımcısı olduğu Vurgun dizisinde Deniz Çakır, Erkan Petekkaya ve Emre Kınay başrolleri paylaşıyor. Çekimleri devam eden dizide on yıl sonra komadan uyanan Kemal'in hikayesi anlatılıyor. Vurgun dizisi Ocak ayının son haftasında Fox TV ekranlarında olacak.

HAYAT GİBİ

Dünyaca ünlü This Is Us uyarlaması olan 'Hayat Gibi' dizisi ise Şubat ayında Fox TV ekranlarında olacak. Yapımcılığını Medyapım 'ın üstlendiği, Merve Girgin'in yönetmeni olduğu Hayat Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, İrem Sak, Olgun Toker ve Elçin Afacan yer alıyor.

“Hayat Gibi” ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.

HALKA

TRT1'in yeni dizisi Halka'da Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı rol alıyor. Yapımcılığını ES Film - Yusuf Esenkal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı polisiye dizi Halka, 15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak.