İşte yeni başlayacak diziler! 2019'da hangi yeni yerli diziler yayınlanacak?

Ocak ayının ilk haftalarında yeni reklam anlaşmaları nedeniyle sevilen dizilerinin yayınlarına ara verilmişti. Ancak Ocak ayının son haftasında hem ara veren diziler ekrana dönecek, hem de birbirinden iddialı yeni diziler başlayacak.
KARDEŞ ÇOCUKLARI
Star TV'nin 2019'daki yeni dizilerinden olan Kardeş Çocukları'nda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu ve Murat Daltaban rol alıyor. Gold Film Faruk Turgut imzalı Kardeş Çocukları'nın yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, senaristliğini ise Sırma Yanık üstleniyor. Dizide Mehmet Aslantuğ, ünlü bir doktoru canlandırıyor.
Kardeş Çocukları'nın konusu ise şöyle:
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.
VURGUN
Gold Film'in yapımcısı olduğu Vurgun dizisinde Deniz Çakır, Erkan Petekkaya ve Emre Kınay başrolleri paylaşıyor. Çekimleri devam eden dizide on yıl sonra komadan uyanan Kemal'in hikayesi anlatılıyor. Vurgun dizisi Ocak ayının son haftasında Fox TV ekranlarında olacak.
KUZGUN
Ünlü oyuncular Barış Arduç ve Burcu Biricik'i buluşturan Kuzgun dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ay Yapım imzalı olan Kuzgun dizisi bir aşk hikayesini konu alıyor. Dizi Star TV'de yayınlanacak.
VUSLAT DİZİSİ
Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür ve Ümit Kantarcılar’ın başrollerinde rol aldığı Vuslat dizisi, 7 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında başlayacak.
Kadir Doğulu’nun ‘Aziz’, Devrim Özkan’ın ‘Feride’, Mehmet Özgür’ün ‘Salih Baba’ ve Ümir Kantarcılar’ın ‘Kerem’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerinin sana ait hallerini İbniArabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatıyor.
MASAL ÇİÇEĞİ
Kanal D'nin yeni sezonda güvendiği yapımlardan biri olan Masal Çiçeği'nde başrolleri Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Uğur Yücel paylaşacak. T Company - Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği, Altuğ Küçük'ün senaryosunu kaleme aldığı, usta yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstleneceği Masal Çiçeği dizisi Şubat ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.
HAYAT GİBİ
Dünyaca ünlü This Is Us uyarlaması olan 'Hayat Gibi' dizisi ise Şubat ayında Fox TV ekranlarında olacak. Yapımcılığını Medyapım 'ın üstlendiği, Merve Girgin'in yönetmeni olduğu Hayat Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, İrem Sak, Olgun Toker ve Elçin Afacan yer alıyor.
“Hayat Gibi” ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.
HALKA
TRT1'in yeni dizisi Halka'da Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı rol alıyor. Yapımcılığını ES Film - Yusuf Esenkal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı polisiye dizi Halka, 15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak.
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