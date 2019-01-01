İşte yeni başlayacak diziler! 2019'da hangi yeni yerli diziler yayınlanacak?

Ocak ayının ilk haftalarında yeni reklam anlaşmaları nedeniyle sevilen dizilerinin yayınlarına ara verilmişti. Ancak Ocak ayının son haftasında hem ara veren diziler ekrana dönecek, hem de birbirinden iddialı yeni diziler başlayacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI

Star TV'nin 2019'daki yeni dizilerinden olan Kardeş Çocukları'nda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu ve Murat Daltaban rol alıyor. Gold Film Faruk Turgut imzalı Kardeş Çocukları'nın yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, senaristliğini ise Sırma Yanık üstleniyor. Dizide Mehmet Aslantuğ, ünlü bir doktoru canlandırıyor.

Kardeş Çocukları'nın konusu ise şöyle:

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

VURGUN

Gold Film'in yapımcısı olduğu Vurgun dizisinde Deniz Çakır, Erkan Petekkaya ve Emre Kınay başrolleri paylaşıyor. Çekimleri devam eden dizide on yıl sonra komadan uyanan Kemal'in hikayesi anlatılıyor. Vurgun dizisi Ocak ayının son haftasında Fox TV ekranlarında olacak.