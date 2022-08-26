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İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

25.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızartılmış yiyecekleri pek çoğumuz severiz. En leziz kızartmaları hazırlamak içinse öncelikle kaliteli bir tencereye sahip olmanız gerekir. Bu noktada "İyi bir kızartma tenceresi nasıl olmalı?" diye merak ediyorsanız işinizi kolaylaştıralım. Kızartma yemeyi sevenler ve kızartma tenceresi arayanlar için kafa karışıklıklarını giderecek önerileri sizler için listeledik.

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

Leziz kızartmalara kimse hayır diyemez, değil mi? Öyleyse tadı damaklarda bırakacak enfes kızartmaları hazırlamak için birbirinden kullanışlı tencere tavsiyelerine ihtiyacınız var. Daha önce kızartma tenceresi kullanmadıysanız ve "Kızartma tenceresi nasıl kullanılır?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa kullanımının son derece pratik olduğunu söyleyebiliriz. Kullanmaya başlayınca vazgeçemeyeceğiniz en iyi seçenekleri keşfetmeye hazır mısınız?

1. Şıklık ve sadeliğin bir arada olduğu: Karaca Retro Emaye Krem Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

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Listenin ilk sırasında şık tasarımı ve üstün kaliteyi bir arada bulabileceğiniz Karaca Kızartma Tenceresi var. Hacmi 3 litre olan kızartma tenceresi, işinizi tek seferde kolayca bitirmenize olanak sağlar. 22 cm çapıyla çok yer kaplamayan ürünü mutfağınızda kolayca saklayabilirsiniz. Kızartma tenceresi, 900 derecede üretilmesi sayesinde içinde bakteri barındırmaz ve parlaklığını uzun süre korur. "Kızartma tenceresi nasıl temizlenir?" diye düşünüyorsanız merakınızı hemen giderelim. Tüm ocak tiplerinde kullanılabilen tencereyi ister elde ister bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ürünü kullanmaya başlayınca kızartmaları hep onunla yapmak isteyeceksiniz, bizden söylemesi!

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2. Hem şık hem kullanışlı: Savaşan Emaye Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

Yüksek kaliteli malzeme kullanılarak üretilen Savaşan Emaye Kızartma Tenceresi'ne bir kere alışırsanız ondan vazgeçemeyebilirsiniz. Şık tasarımıyla beğeni kazanan tencere; cam kapağı, çelik tel süzgeci ve tenceresi olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Ürünü, 22 cm çapı sayesinde mutfağınızda çok fazla yer kaplamadan saklayabilirsiniz. Tencerenin 3,7 litrelik hacmi, kızartmaları tek seferde hazırlayabilmenize imkân sunuyor. Tencerenin kulpları krom malzemeden üretildiği için paslanma yapmıyor. İç yüzeyi sağlığa zararlı madde içermeyen malzemeden üretildiği için ürünü güven veriyor. İç ve dış malzemesi yanmaz, kir tutmaz özelliği ile temizleme kolaylığı sağlıyor.

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3. Asaletin ve şıklığın rengi griyi sevenlere: Neva N2782 Grizay Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

Paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilen Neva Grizay Kızartma Tenceresi, mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. 12 cm derinliği sayesinde et, tavuk ya da balık kızartmak çok kolaylaşacak. 22 cm çapındaki kızartma tenceresi, mutfağınızda fazla yer kaplamaz. Tencerenin kulpları yüksek kalitede paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilir. Tüm ocak tiplerinde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz tencere, emaye yüzeyi ile parlak bir görünüme sahip. Ürünün çelik tel süzgeci hariç kızartma tenceresini ve cam kapağını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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4. Granit şıklığı: Şan Kamelya Granit Fritöz Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

Şan Granit Kızartma Tenceresi ile kızartma yapmak artık daha keyifli bir hâle gelecek. Tencere, Alman teknolojisi PTF kaplama ile üretilerek daha sağlıklı yemekler hazırlamanıza olanak tanır. Ayrıca kaliteli yapısı sayesinde uzun süre mutfağınıza eşlik eder. Ürünün yanmaz ve yapışmaz olması sayesinde yemeklerinizi rahatça yapabilirsiniz, üstelik temizleme sorunu da yaşamazsınız. Isıya dayanıklı malzeme kullanılarak üretildiği için tencereyi tüm ocak tiplerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 10 cm derinliğe ve 22 cm genişliğe sahip olan kızartma tenceresi ile birbirinden lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

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5. Üstün kalitesi ile dikkatleri üzerinde toplayan: Emsan Troy Emaye Kırmızı Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

En iyi kızartma tenceresi yorumlarına baktığınızda onun adını görürsünüz. Kırmızı şıklığı ve yüksek kalitenin bir arada buluştuğu Emsan Troy Kızartma Tenceresi ile tanışmaya ne dersiniz? Ürünün 3 litrelik geniş hacmi sayesinde her türlü kızartma, et, balık, tavuk gibi yiyeceklerinizi güvenle pişirebilirsiniz. Elinizde kolayca temizleyebileceğiniz tencereyi dilerseniz bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Emaye malzeme kullanılarak üretilen tencerenin rengi ömür boyu canlı ve parlak kalır. Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde ise güvenle kullanım kolaylığı sağlar. Isıya dayanıklı ve paslanmaz kulplara sahip olan tencereyi bütün ocak tiplerinde kullanabilirsiniz.

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6. Rahatlık sunan: Schafer Glaze Emaye Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

Birbirinden lezzetli yemeklerin yapımında başrol oynayacak Schafer Emaye Kızartma Tenceresi, işlevsel tasarımı sayesinde hayatınızı kolaylaştıracak. Beyaz renkli ürün, şık tasarımı ve yüksek malzeme kalitesi ile beğeni kazanır. Leziz kızartmalar yapabilmenize olanak tanıyan kızartma tenceresini yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 20 cm yüksekliğe ve 8 cm derinliğe sahip olan bu ürünü kullandıktan sonra zorlanmadan temizleyebilirsiniz. Dilerseniz bulaşık makinesinde de yıkayabileceğiniz Schafer Kızartma Tenceresi, mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak. Öyleyse ürünü bir an önce denemeye ne dersiniz?

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7. Mutfağınızın olmazsa olmazı hâline gelecek: Taç Ultra Granit Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

"En iyi kızartma tenceresi hangisi?" diye soranlara önerilebilecek alternatiflerden biri belli! Alışınca vazgeçemeyeceğiniz kolaylıkta kullanım olanağı sunan Taç Ultra Granit Kızartma Tenceresi ile her türlü kızartma yemeğini hazırlayabileceksiniz. 3 litre hacim, 22 cm çapı olan bu tencereyi mutfağınızda kolayca saklayabilirsiniz. Ürünün darbeye bağlı çizilmelere karşı epey dayanıklı olan iç yüzeyi yüksek kalitede malzeme kullanılarak üretilir. Kulpları ise ısıya son derece dayanıklı paslanmaz çelik malzemeden elde edilir. PFOA adlı kanserojen madde içermeyen malzeme kullanılarak üretildiği için sağlığınızı tehdit etmez. Son derece kaliteli olan bu tencere ile birbirinden lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

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8. Yanmaz ve yapışmaz özelliğiyle: Arsimo Süzgeçli Emaye Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

Mutfağınızın olmazsa olmazı hâline gelecek Arsimo Süzgeçli Kızartma Tenceresi ile kızartmayı artık çok daha kolay ve keyifli bir şekilde hazırlamak mümkün! Üstelik yanmaz ve yapışmaz özelliği bulunan bu tencereyi kullandıktan sonra temizlemek de bir o kadar kolay. İç yüzeyi emaye malzemeden üretildiği için son derece uzun ömürlü kullanım olanağı sunan tencerenin kulpları ise ısıya dayanıklı malzemeden elde edilir. 24 cm çapında ve 9 cm boyunda olan kızartma tenceresini mutfağınızda fazla yer kaplamadan saklayabilir, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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9. Temizliği çok kolay bir seçenek: Papilla Fred Kapaklı Granit Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

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Papilla Fred Granit Kızartma Tenceresi sayesinde kızartma yemeklerinin müptelası olacaksınız. Tencere, derin yapısı sayesinde az miktarda yağ kullanarak yemek pişirmenize imkân sağlıyor. 24 cm çapı ve 3,7 litrelik hacmi, yemeği tek seferde hazırlamanıza yardımcı oluyor. Isıya karşı son derece dayanıklı olan kızartma tenceresi tüm ocak tiplerinde kullanılabiliyor. Yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde uzun yıllar size eşlik ediyor. Dilerseniz bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz tencerenin iç ve dış malzemesinde PFoA isimli kanserojen madde bulunmuyor. Böylece gönül rahatlığıyla tercih edilebiliyor.

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10. Şık tasarımıyla cezbeden: Paçi Mermer Desenli Kızartma Tenceresi

İstediğiniz her şeyi kolayca kızartabileceğiniz kızartma tenceresi modelleri

Şık görünümü ile mutfaklara şıklık katan Paçi Mermer Desen Kızartma Tenceresi, her daim elinizin altındaki yardımcınız olacak. Yüksek kalitede malzemeden üretilen kızartma tenceresi, yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde kolaylık sağlar. Pürüzsüz ve parlak bir yüzeye sahip olan tencere, emaye malzemesi sayesinde uzun yıllar dayanıklılık gösterir. Ürünü bütün ocak türlerinde hatta fırında gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Elde ya da bulaşık makinesinde dilediğiniz gibi temizleyebilirsiniz. Isıya dayanıklı olan bu kızartma tenceresi ile birbirinden lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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