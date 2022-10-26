İstek eş anlamlısı nedir? İstek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İstek kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "iste-" fiiline "-k" ekinin eklenmesiyle türeyen "istek" kelimesi eski dönemlerde "arama, araştırma" anlamlarında kullanılmıştır. Kelimenin kullanım alanlarının farklılaşması sonucunda istek kelimesi günümüzde farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre istek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk

Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, meram, talep

(Dil bilgisi) İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi

(Ruh bilimi) Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu

İstek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Onun istekleri hiç bitmiyordu.

İsteğim çok başarılı bir avukat olmak.

İnsanların istekleri hiçbir zaman bitmez.

Öğrencilerin istekleri doğrultusunda bugün ders yaptık.

İstek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İstek eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. İstek sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler istekle aynı anlamı taşırlar. İstek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. İstek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Talep

Arzu

Dilek

Emir

Gönül

Heves

İkbal

İrade

Kasıt

Keyif

Meram

Murat

Rağbet

Rıza

Sevda

Şevk

Özenç

Umu

İstek kelimesinin eş anlamlıları arasında arzu ve talep kelimeleri çok kullanılır. Dilek kelimesi de arzu ve talep gibi isteğin eş anlamlısı olarak uygun cümlelerde yer alır. İnsanların herhangi bir durum, olay yerine geldiğinde mutluluğa ulaşacakları hisler istek olarak ifade edilir.

İstek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İsteğin eş anlamlısı olan kelimelerde birçok örnek cümle kurulabilir. İsteğin eş anlamlıları ile örnek cümleler: