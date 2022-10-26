İstek eş anlamlısı nedir? İstek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İstek kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "iste-" fiiline "-k" ekinin eklenmesiyle türeyen "istek" kelimesi eski dönemlerde "arama, araştırma" anlamlarında kullanılmıştır. Kelimenin kullanım alanlarının farklılaşması sonucunda istek kelimesi günümüzde farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre istek kelimesinin anlamları şu şekildedir:
İstek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
İstek eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. İstek sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler istekle aynı anlamı taşırlar. İstek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. İstek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
İstek kelimesinin eş anlamlıları arasında arzu ve talep kelimeleri çok kullanılır. Dilek kelimesi de arzu ve talep gibi isteğin eş anlamlısı olarak uygun cümlelerde yer alır. İnsanların herhangi bir durum, olay yerine geldiğinde mutluluğa ulaşacakları hisler istek olarak ifade edilir.
İsteğin eş anlamlısı olan kelimelerde birçok örnek cümle kurulabilir. İsteğin eş anlamlıları ile örnek cümleler: