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İstek eş anlamlısı nedir? İstek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

26.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerindeki tüm diller farklı kültürlerin dilinden etkilenerek bünyesine yeni kelimeler kazandırmıştır. Kelimelerin bazılarıysa dilin doğup gelişiminden itibaren varlığını korumayı sürdürür. Türkçe başka dillerden bünyesine devamlı yeni kelimeler kazandırmıştır. Kendisine ait kelimeleri de korumuş ve günümüze ulaştırmıştır. Türkçe kökenli kelimeler dilimizde hâlâ kullanılmaktadır. İstek kelimesi, Türkçenin en eski dönemlerinden beri vardır. Peki, istek eş anlamlısı nedir?

İstek eş anlamlısı nedir? İstek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İstek kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "iste-" fiiline "-k" ekinin eklenmesiyle türeyen "istek" kelimesi eski dönemlerde "arama, araştırma" anlamlarında kullanılmıştır. Kelimenin kullanım alanlarının farklılaşması sonucunda istek kelimesi günümüzde farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre istek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk
  • Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, meram, talep
  • (Dil bilgisi) İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi
  • (Ruh bilimi) Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu

İstek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Onun istekleri hiç bitmiyordu.
  • İsteğim çok başarılı bir avukat olmak.
  • İnsanların istekleri hiçbir zaman bitmez.
  • Öğrencilerin istekleri doğrultusunda bugün ders yaptık.
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İstek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İstek eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. İstek sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler istekle aynı anlamı taşırlar. İstek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. İstek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Talep
  • Arzu
  • Dilek
  • Emir
  • Gönül
  • Heves
  • İkbal
  • İrade
  • Kasıt
  • Keyif
  • Meram
  • Murat
  • Rağbet
  • Rıza
  • Sevda
  • Şevk
  • Özenç
  • Umu

İstek kelimesinin eş anlamlıları arasında arzu ve talep kelimeleri çok kullanılır. Dilek kelimesi de arzu ve talep gibi isteğin eş anlamlısı olarak uygun cümlelerde yer alır. İnsanların herhangi bir durum, olay yerine geldiğinde mutluluğa ulaşacakları hisler istek olarak ifade edilir.

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İstek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İsteğin eş anlamlısı olan kelimelerde birçok örnek cümle kurulabilir. İsteğin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Ayşe’nin taleplerine yetişmek çok zor.
  • Tüm arzum bir an önce terfi etmek.
  • Dün karşıdaki türbeye giderek dilekte bulundum.
  • KPSS’den yüksek aldığı gün bu dünyadaki en büyük dileği gerçekleşmiş olacak.
  • Sürekli dönüp bir emrim olup olmadığını sorması beni rahatsız ediyordu.
  • Okumaya gönlün var mı da ders çalışıyormuş gibi yapıyorsun?
  • İşin doğrusu birbirimizi tanımaya ne vaktimiz oldu ne de hevesimiz
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