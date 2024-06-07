İstekleri yapım şirketi tarafından karşılanamadı! Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgâr'ı Yiğit Kirazcı'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti son dönemde set dışı yaşananlarla gündemde. Ünlü oyuncuların özel hayatlarındaki hareketlilik bitmezken dizide yaşanacak olan yaprak dökümü de dikkat çekmişti.

Kızılcık Şerbeti cuma günü ekran yolculuğuna yaz tatili arası verecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide tansiyon bir an bile düşmeyecek. Sezon finalinde diziden Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen ayrılırken ölerek veda eden kimse olmayacak.

Bu durum giden oyuncuların ilerleyen bölümlerde tekrar ekibe dönme ihtimalini de akıllara getirdi. Ayrılacak 4 oyuncudan en çok Rüzgâr rolüne hayat veren Yiğit Kirazcı’nın veda nedeni merak edildi.

İSTEKLERİ KARŞILANAMADI

Kulislerden sızan bilgiye göre Kirazcı’nın sunduğu talepler yapım şirketi tarafından karşılanamadı. Bunun üzerine Kirazcı kendi isteğiyle ekibe veda etti.

AYRILIK NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

Umut’u oynayan Serkan Tınmaz’ın senaryodaki rolü biterken dizinin Alev’i Müjde Uzman çok yorulduğu, Çimen’i oynayan Selin Türkmen de okul hayatına devam etmek istediği için Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı.