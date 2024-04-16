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    4. İstemsiz bir şekilde büyüyordu! Gözünden canlı solucan çıkarttılar... "Çoğu hasta semptom bile göstermiyor"

    İstemsiz bir şekilde büyüyordu! Gözünden canlı solucan çıkarttılar... "Çoğu hasta semptom bile göstermiyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 11:27
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    28 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta istemsiz bir şekilde gözünde devam eden büyümenin sonrasında doktora başvurdu. Doktorlar yaptıkları incelemede kadının gözündeki şişkinliğin gözün etrafında dolaşan bir canlı solucan olduğunu keşfetti.

    Kongo'da yaşayan 28 yaşındaki ismi açıklanmayan bir hasta iki yıl boyunca ağrısız bir şekilde devam eden gözündeki büyümeden şikayetçi oldu. Doktorlar hastanın sol gözünde yaklaşık 1.27 cm büyüklüğünde canlı bir solucan olduğu tespit edildi.
    Daha ileri testler, yılan parazitlerinin neden olduğu nadir bir göz enfeksiyonu olan oküler pentastomiasise yakalandığını ortaya çıkardı. Solucanın yılanlarla temas yoluyla veya az pişmiş et tüketerek insanlara bulaşabilir. Buna rağmen kadın, yılanlara dokunmadığı veya etlerini yemediği konusunda ısrar etti.

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    Tıp dergisi JAMA Ophthalmology'de yer alan doktorlar, "Timsah eti yiyen kişilerde hiçbir göz enfeksiyonu vakası bildirilmedi, ancak timsahlar pentastomitlerden etkilenebilir. Bu nedenle enfeksiyonun kadının parazit yumurtaları içeren timsah etini yemesi sonucu meydana gelmiş olma ihtimali var. Bu ete, pazar tezgahındaki enfekte yılan eti yoluyla da bulaşmış olabilir." dedi.

    Tipik olarak Afrika, Malezya ve Orta Doğu'da görülen nadir bir enfeksiyon olan pentastomiasis, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Çoğu hasta semptom göstermiyor, bu da birçok vakanın kayıt dışı kalmasına neden oluyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Göz kongo
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