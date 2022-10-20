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İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bluetooth kulaklık çeşitleri

19.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mükemmel bir müzik keyfi için kulaklığınızın modeli kadar ses kalitesi oldukça önemli. Özellikle son zamanlarda revaçta olan Bluetooth kulaklıklar sayesinde kablo derdi ortadan kalkıyor. Piyasada pek çok renk ve modeldeki bu ürünleri birbirinden farklı özellikte bulmak mümkün. İşte; spor yaparken, yürüyüşteyken ya da uzun yolculuklarda rahatlıkla kullanabileceğiniz birbirinden farklı Bluetooth kulaklıklar…

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bluetooth kulaklık çeşitleri

Müzik dinlemeyi sevmeyen yok denecek kadar az. Kaliteli bir müzik deneyimi için kulaklığınızın kalitesi fazlasıyla önem taşıyor. Son zamanlarda sıklıkla tercih edilen Bluetooth kulaklıklar sayesinde konforlu bir şekilde dilediğiniz yerde ve zamanda müzik dinleyebilmeniz mümkün. Sizler için evde, sporda veya yolculukta dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık modellerini araştırdık. Gelin, birbirinden kullanışlı bu modelleri beraber inceleyelim.

1. Şık tasarımıyla: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Bluetooth Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

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Listenin ilk sırasında kablosuz tasarımı ile dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Bluetooth Kulaklık yer alıyor. 28 saatlik pil ömrü sayesinde uzun saatler kullanılabiliyor. Çift cihaz bağlantısı bulunan kulaklık, aynı zamanda dokunmatik kontrole sahip. Yüksek kalitedeki ses düzeyi sunan ürünle müzik dinlemek daha keyifli bir hâle geleceğine eminiz. Mükemmel ses kalitesine sahip bu kulaklıklara şans verebilirsiniz.

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2. Müzik dinlemekten keyif alacağınız: Lenovo LP1S Tws Siyah Bluetooth Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

Şık tasarımı ile sizler için hazırlanan Lenovo LP1S Tws Siyah Bluetooth Kulaklık, etkileyici tasarımıyla satışa sunuluyor. Uzun saatler keyifle kullanabileceğiniz kulaklık, yüksek malzeme kalitesiyle üretilmiş. Ürünün ter ve yağmura karşı dayanıklı su geçirmez özelliği bulunuyor. Aktif gürültüyü azaltma teknolojisine sahip kulaklığın kutu içeriğinde hızlı şarj için Type-c şarj portu yer alıyor. Ergonomik hafif tasarımı ile tasarlanmış bu kulaklıklara bayılacaksınız.

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3. Su geçirmez özelliğiyle: OPPO Enco Buds 5.2 Beyaz Bluetooth Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

Modern tasarımı ile göz dolduran OPPO Enco Buds 5.2 Bluetooth Kulaklık ile tanışmaya hazır mısınız? Akıllı gürültüyü azaltma özelliği bulunan kulaklık, altı saate kadar kesintisiz çalışma seçeneği sunuyor. Kutusu ile kullanıldığında 24 saate varan müzik keyfi yaşayabilmeniz mümkün. Su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu havalarda da kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliği sayesinde akıllı cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanabileceğiniz mükemmel kalitedeki bu kulaklıkları kaçırmamanızı öneririz.

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4. Göz alıcı görünümüyle: TrkTech X19 Özel Seri 4 Mikrofonlu Hd Telefon Görüşmesi Bluetooth Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

Kullanışlı yapısıyla kendine hayran bıraktıran TrkTech X19 Özel Seri 4 Mikrofonlu Hd Telefon Görüşmesi Bluetooth Kulaklık, özellikleriyle fazlasıyla iddialı. Dokunmatik kontrol özelliği bulunan ürün, 10 metreye kadar bağlantı mesafesiyle özgür bir kullanım sunuyor. Led şarj ekranı ile kulaklığınızın mevcut şarj durumunu da takip etmeniz mümkün. Aktif gürültüyü kesen yapısı ile size mükemmel bir müzik keyfi yaşatacak bu kulaklıkları gönül rahatlığıyla sepetinize ekleyebilirsiniz.

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5. Uzun yıllar kullanabileceğiniz: JBL Wave 200 TWS Mikrofonlu Bluetooth Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

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Benzersiz bir müzik keyfi yaşatacak bir kulaklık arıyorsanız JBL Wave 200 TWS Mikrofonlu Bluetooth Kulaklık, tam size göre! Hafif yapısı ile oldukça konforlu bir kullanım sunan ürün, 20 saate kadar oynatabilme süresi ile uzun zamanlı kullanıma imkân tanıyor. Ter ve su gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olan kulaklıklar, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş. Telefon görüşmeleri için dokunmatik özelliği ile tek hareketle bağlantı kurabileceğiniz bu ürüne bayılacaksınız.

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6. Rengiyle kendine hayran bırakan: Tws Lacivert Xiaomi iPhone Samsung Uyumlu Kablosuz Bluetooth Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

Sade ve şık tasarımı ile Tws Lacivert Xiaomi iPhone Samsung Uyumlu Kablosuz Bluetooth Kulaklık, sizlerin beğenisine sunuluyor. Tere ve suya dayanıklı yapısı bulunan ürün, dokunmatik kontrol özelliği ile rahat bir kullanım sunuyor. Mikrofonu bulunan kulaklıklar sayesinde telefonunuza bağlanarak görüşmelerinizi özgürce yapabilirsiniz. Pek çok renk seçeneği bulunan bu kulaklıklara şans verebilirsiniz.

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7. Doludizgin bir müzik keyfi için: TTEC 2KM127S Airbeat Duo True Wireless Bluetooth Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

Göz alıcı modeliyle özenle üretilmiş TTEC 2KM127S Airbeat Duo True Wireless Bluetooth Kulaklık, kalitesiyle adından söz ettiriyor. Şarj kutusu ile kullanıldığında 30 saate varan şarj ömrü bulunan kulaklıklar, ekstra derin basları ve ses kalitesiyle öne çıkıyor. Ter ve suya karşı dayanıklı yapısı sayesinde ürünü gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Telefonunuzla anında bağlantı kurabileceğiniz bu kulaklıklar, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak özellikte.

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8. Yüksek ses kalitesiyle: TaoTronics Soundliberty 92 Hi-fi Stereo Şarj Kılıflı Ipx8 Su Dayanıklı Tek Çift Kullanım Bt Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

Şık tasarımı ve ergonomik yapısıyla rahatlıkla kullanabileceğiniz TaoTronics Soundliberty 92 Hi-fi Stereo Şarj Kılıflı Ipx8 Su Dayanıklı Tek Çift Kullanım Bt Kulaklık'a "Merhaba!" deyin. 15 metreye kadar çalışma aralığı bulunan ürünü, tam şarjla beş saate kadar kullanabilmeniz mümkün. Akıllı dokunma kontrolüyle telefonunuza gelen aramaları kolayca cevaplandırabilirsiniz. Akıllı cihazlara uyum sağlayabilen yapısıyla özgürce kullanabileceğiniz ürün, yüksek ses kalitesiyle öne çıkıyor.

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9. Dokunmatik özelliğiyle öne çıkan: TOZO T6 Mikrofonlu Bluetooth Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

Ergonomik tasarımı ile kolayca taşıyabileceğiniz TOZO T6 Mikrofonlu Bluetooth Kulaklık, sizler için özenle üretilmiş. Ürünün dokunmatik özelliği sayesinde tek dokunuşla müziği durdurabilir, telefonunuza gelen aramaları cevaplandırabilirsiniz. Telefonunuzun Bluetooth özelliğini aktif hâle getirerek saniyeler içinde eşleştirebileceğiniz kulaklıklar, yüksek ses kalitesi ile sizlere mükemmel bir müzik deneyimi sunuyor. Tere ve suya karşı dayanıklı olan bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

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10. Kaliteli müzik keyfi için: Samsung Galaxy Buds2 Eflatun Bluetooth Kulaklık

İster sporda ister yolculukta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık çeşitleri

Samsung Galaxy Buds2 Eflatun Bluetooth Kulaklık, şık görünümüyle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran özelliği bulunan ürün, şarj kutusu ile iki gün boyunca kullanılabilme imkânı sunuyor. Aktif gürültüyü engelleme özelliği sayesinde mükemmel bir müzik deneyimi yaşatıyor. Tere ve suya karşı dayanıklı olan bu kulaklıkları spor yaparken de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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