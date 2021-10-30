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  4. İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

30.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin dün akşamki açılış töreninin ardından yürüyerek İstiklal Caddesi'ne geçti. Yıldırım ve Varank’ın İstiklal Caddesindeki yürüyüşü sırasında ikiliyi görenler fotoğraf çektirdi. Bakan Varank İstiklal gezisiyle ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu

İstiklal Caddesi'ni turlayan Bakan Varank: Binali abiyle takıldık

Yürürken zaman zaman ilerlemekte zorlanan Yıldırım ve Varank, vatandaşlarla sohbet etti. İki isim, cadde üzerinde bulunan bir kestaneciye de uğradı. Kestane tezgahının başına geçen Yıldırım, yoldan geçenlere kestane dağıttı. Yıldırım ve Varank, caddedeki bir kafeye de giderek gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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BİNALİ ABİYLE TAKILDIK

Bakan Varank, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreni sonrasında İstiklal’de biraz takıldık… Tabii yanınızda Binali Abi olunca tanınmadan yürümek de haliyle zor oluyor." mesajını paylaştı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Binali Yıldırım Mustafa Varank
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