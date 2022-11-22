İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması! 'Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var'

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti. (AA)

