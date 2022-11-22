HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması! 'Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var'

İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması! 'Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var'

22.11.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında açıklamalarda bulundu. Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması! 'Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var'

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'dan Polonya'ya Eurofighter ve Patriot'lu destek!Almanya'dan Polonya'ya Eurofighter ve Patriot'lu destek!
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıtMeral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt
Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okuduHem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okudu
Anahtar Kelimeler:
İsveç Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor

'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.