HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç’ten skandal görüntüler geldi! Terör örgütü PKK gösteri yaptı herkes izledi…

İsveç’ten skandal görüntüler geldi! Terör örgütü PKK gösteri yaptı herkes izledi…

17.05.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç’ten skandal görüntüler geldi. İsveç'te PKK terör örgütüne ait sözde bayraklar açıldı. Terör örgütü sempatizanları ellerindeki kırmızı meşalelerle etrafı dumanla kaplarken o anlar böyle görüntülendi.

İsveç’ten skandal görüntüler geldi! Terör örgütü PKK gösteri yaptı herkes izledi…

Son günlerde NATO’ya girme planlarıyla tüm dünyada gündem olan İsveç’te skandal görüntüler ortaya çıktı. İsveç’in başkenti Stockholm’deki bir üst geçitte, PKK terör örgütüne ait sözde bayraklar açıldı.

O anlar saniye saniye kaydedildi. Terör örgütünün sözde bayrağı açıldığı sırada yoldan geçenlerin hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Köprü altındaki trafik normal bir şekilde seyretti.

vnb

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına olumlu bakmadığını söylemişti. Erdoğan itirazına sebep olarak İsveç ve Finlandiya’nın “terör örgütleri için misafirhane” olduklarını ve bu iki ülkenin de terör örgütü PKK’ya destek verdiğini iddia etmişti.

Bugün ortaya çıkan görüntüler Türkiye'nin NATO'da ret oyu gerekçelerini haklı çıkardı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında flaş açıklama! 'Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında flaş açıklama! 'Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar'

‘PKK’NIN KUCAĞINA OTURMUŞ HOKKABAZLAR’

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karaca yaptığı paylaşımda, “Bu PKK’nın kucağına oturmuş hokkabazlar mı, NATO’ya girecek…” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yoğun saldırı altındaydı! Sıcak gelişme gece yarısı açıklandıYoğun saldırı altındaydı! Sıcak gelişme gece yarısı açıklandı
O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"
Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü! Tanık olarak dinlenecektiYazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü! Tanık olarak dinlenecekti
Anahtar Kelimeler:
pkk İsveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Sosyal medyadan paylaşıyordu! Sınır dışı edilecek

Sosyal medyadan paylaşıyordu! Sınır dışı edilecek

Yoğun saldırı altındaydı! Sıcak gelişme gece yarısı açıklandı

Yoğun saldırı altındaydı! Sıcak gelişme gece yarısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.