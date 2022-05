Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında flaş açıklama! 'Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeler düzenleyen Erdoğan ve Tebbun açıklamalar yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Erdoğan Türk firmalarının Cezayir'deki yatırımlarına dikkat çekti, ayrıca enerji ve madencilik alanlarındaki çalışmaların iki ülkenin refahını artıracağını ifade etti. Basın toplantısının soru-cevap kısmında ise Erdoğan'a Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararı ile iki ülkenin dışişleri bakanlarının Türkiye ziyareti soruldu. Erdoğan İsveç'in terör örgütlerinin kuluçka merkezi olduğunu söyleyerek "Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" ifadelerini kullandı.

"KARARLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİK"

İki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 60. yılına tekabül ediyor.

İşbirliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Türkiye-Cezayir ilişkilerini kapsamlı olarak ele aldık. Gerek ikili gerekse uluslararası platformlarda dayanışmamızı artırarak sürdürme kararlılığımızı vurguladık.

"ÇALIŞMALARIMIZ ÜLKELERİMİZİN REFAHINI ARTIRACAK"

2020 yılındaki ziyaretimde 5 milyar dolar hedefini belirlemiştik. Ticaret hacmimizi salgın şartlarına rağmen bir önceki yıla oranla yüzde 35 artırarak 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık.

Cezayir'in üretimini çeşitlendirmeye, özellikle birçok alanda Türkiye-Cezayir olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Ekonomik işbirliğimizin lokomotiflerinden olan yatırımcılarımızdan bu süreci yakından takip ediyor. 1400'ü aşkın Türk firması Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor. Yarın İstanbul'da gerçekleşecek İş Forumu'nun karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın artırılmasına katkıda bulunacağı muhakkaktır. Enerji ve madencilik alanlarındaki çalışmalarımız ülkelerimizin refahını artıracaktır.

Bugün aynı zamanda Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri de ele aldık. Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.

2011'de çöküşün eşiğindeyken Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasını sağladığı Somali'de 15 Mayıs 2022'de cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla tamamlanmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerin Somalili kardeşlerimizle birlikte Doğu Afrika halklarına vesile olmasını diliyoruz.

Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayii alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız.

Türkiye Maarif Vakfımız da Cezayir'de kuracağı okulla Cezayirli gençlere kaliteli eğitim sunacaktır.

Muhtelif alanlarda bir an önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. İlave somut adımları ilgili bakanlarımız değerlendirmeye ve hayata geçirmeye devam edecektir.

"ŞU ANDA GÖRÜŞME HALİNDE OLAN FİRMALARIMIZ VAR"

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde ise Erdoğan şunları söyledi:

(Ekonomik olmayan alanlarda da stratejik ortaklık mümkün mü?) Öncelikle savunma sanayiinde atacağımız adımlar önem arz ediyor. Savunma sanayii dar bir kalıp içerisinde ifade edilebilecek alan değil. Şu anda görüşme halinde olan firmalarımız var, başta TUSAŞ olmak üzere. Özel sektör firmalarımız var. Çok daha önemlisi denizde, karada birçok firmamızın Cezayir'le görüşmeleri devam ediyor ve bu görüşmelerle işin savunma sanayii bölümünü biz askeri ilişkiler başlığı altında ele aldık. Bunun yanında siyasi noktada uluslararası bütün diplomatik ilişkilerimizde ortak hareket etme konusunu ele aldık. Sayın başkan, örneğin Filistin'i, Libya'yı gündeme getirdi.

Özellikle bugün üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de tarım, hayvancılık alanı. Tarım endüstrisi noktasında deneyimlerimiz var. Cezayir yüzölçümü itibarıyla 2 milyon 400 bin kilometrekarelik bir alana sahip. Bu kadar büyük bir alana sahipken su sıkıntısı adeta olmayan bir ülke. Müşterek dayanışma halinde bir çalışmanın içerisine girebileceğimizi konuştuk. Gerekirse üçüncü ülkelere de buradan ihracat yapılabileceği konularını ele aldık.

En önemli konulardan birisi de turizm. Türkiye-Cezayir arasındaki ilişkileri tarihten gelen birikimle ele almak ve bunu kültürel turizm gelişebilir, paket turizmi geliştirebiliriz.

Milli Eğitim, Maarif, bunlarla ilgili attığımız adım önem arz ediyor. Güvenlik alanında attığımız adım önem arz ediyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp 'Biz karşıyız' deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken teröristleri teslim etmeyeceğine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler, biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce Yunanistan NATO çıkmıştı, o dönemin yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesini sağladı. Milletime sesleniyorum: NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentoda. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Çünkü o zaman NATO teröristlerin temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız.