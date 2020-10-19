İsveçli Ressam Damadın Nobel Basarisi

Per Nergiz Johansson ile Malmö’de bulunan stüdyosunda buluşuyoruz. Çalışma masasının üstünde farklı renklerde tüplerce yağlı boya ve yıkanmış fırçalar… Duvarlarda farklı ölçülerde tablolar… Aralarında en büyük olanlarından bir tanesi bugünlerde oldukça dikkat çekiyor. Yağlı boya” Bahar” adlı resim, aslında 150 santimetre yüksekliğinde ve 100 santimetre genişliğinde. Resmin yalnızca bir bölümü çok daha küçük bir formatta kitap kapağı olarak geniş kitlelere ulaşıyor.

Per Nergiz Johansson, geçtiğimiz hafta Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan kitaptan bahsederken; “Bu hazırladığım ilk kitap kapağı, benim için çok özel ve heyecan verici bir proje oldu. Kitabın ödüle layık görülmesi ise benim için çok büyük bir gurur kaynağı.” diye ekliyor.

GÖRÜR GÖRMEZ BEĞENDİ

Genç ressamın ve Nobel ödüllü Şairin doğaya ve bitkilere duyduğu ilgi bu iş birliğinin temelini oluşturuyor. Bir sanat eleştirmenin yayıncıya Per’in ilhamını doğadan alan sanatını tavsiye etmesi üzerine, yayıncı Per’in stüdyosuna geliyor ve eserlerden birkaçını fotoğraflayıp Lousie Glück’ün onayına Amerika’ya gönderiyor. Yayıncının söylediğine göre, Louise Glück kapakta olacak resmin şiirleriyle bağlantılı olacak bir eser olmasını istiyor ve Per’in Bahar isimli tablosunu görür görmez çok beğeniyor.