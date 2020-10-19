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İsveçli Ressam Damadın Nobel Basarisi

Betül Songur Betül Songur
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Per Nergiz Johansson‘un (36) yağlı boya tablosu bu senenin Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Amerikalı şair Louise Glück’ün 1993 yılında Pulitzer ödülünü de alan Wild Iris (Yaban Süsen) kitabinin kapağı oldu.

İsveçli Ressam Damadın Nobel Basarisi

Per Nergiz Johansson ile Malmö’de bulunan stüdyosunda buluşuyoruz. Çalışma masasının üstünde farklı renklerde tüplerce yağlı boya ve yıkanmış fırçalar… Duvarlarda farklı ölçülerde tablolar… Aralarında en büyük olanlarından bir tanesi bugünlerde oldukça dikkat çekiyor. Yağlı boya” Bahar” adlı resim, aslında 150 santimetre yüksekliğinde ve 100 santimetre genişliğinde. Resmin yalnızca bir bölümü çok daha küçük bir formatta kitap kapağı olarak geniş kitlelere ulaşıyor.

Per Nergiz Johansson, geçtiğimiz hafta Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan kitaptan bahsederken; “Bu hazırladığım ilk kitap kapağı, benim için çok özel ve heyecan verici bir proje oldu. Kitabın ödüle layık görülmesi ise benim için çok büyük bir gurur kaynağı.” diye ekliyor.

GÖRÜR GÖRMEZ BEĞENDİ

Genç ressamın ve Nobel ödüllü Şairin doğaya ve bitkilere duyduğu ilgi bu iş birliğinin temelini oluşturuyor. Bir sanat eleştirmenin yayıncıya Per’in ilhamını doğadan alan sanatını tavsiye etmesi üzerine, yayıncı Per’in stüdyosuna geliyor ve eserlerden birkaçını fotoğraflayıp Lousie Glück’ün onayına Amerika’ya gönderiyor. Yayıncının söylediğine göre, Louise Glück kapakta olacak resmin şiirleriyle bağlantılı olacak bir eser olmasını istiyor ve Per’in Bahar isimli tablosunu görür görmez çok beğeniyor.

'ŞAİRİN ŞİİRLERİ GİBİ RESMİM DE İLHAMINI DOĞADAN ALDI'

Pulitzer ödüllü "Wild Iris" isimli kitapta çiçeklerin sesiyle bahçeyi ele alan Şair, şiirlerine bahar, kar, kardelen, Nisan, orman sümbülü gibi isimler veriyor. Aynı zamanda bahçe mühendisi de olan ressam Per Nergiz Johansson, kapakta yer alan eserinden söz ederken, “Resmim tıpkı şairin şiirleri gibi ilhamını doğadan alıyor ve baharın gelişini temsil ediyor. Geçtiğimiz bahar Malmö’de çalıştığım bir yeşil alan projesinde bu çalılığı gördüğümde bahçenin ve bahçedeki ışığın çok özel olduğunu düşündüm. Ve daha sonra resmetmek üzere bahçeyi fotoğrafladım. Ön plandaki parlak çiçek alıç, pembe-mor çiçek leylağın üst kenarı. Bahçedeki ışık, çiçeklerin kokusu tam anlamıyla harikuladeydi… Resimlerimde doğanın bende uyandırdığı duyguyu en iyi şekilde aktarmaya çalışıyorum.”

Vår

'VAHŞİ GÖRÜNEN MOTİFLERLE ÇALIŞMAYI SEVİYORUM'

“Doğada olmayı çok seviyorum. Bahçe ve peyzaj benim için büyük bir tutku,” diyen ressam son eserlerinin çoğunda ilhamını bahçeden alıyor. “Geniş fırça darbeleri ve benzeri biraz vahşi görünen motiflerle çalışmayı çok seviyorum. İnsanların resimlerime bakarken bir bahçeyi mi yoksa vahşi doğadan bir kesiti mi resmettiğime karar veremiyor olmaları çok hoşuma gidiyor.” diye ekliyor.

KİTAP NOBEL ÖDÜLÜ ALINCA RESİM İÇİN TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Nobel Ödülü bir ressam olarak senin için ne ifade ediyor diye sorduğumuzda, “Kitabin Nobel Ödülü’nü aldığı haberini sosyal medya kanallarından anons ettikten sonra, resmi satın almak için gelen yoğun bir taleple karşılaştım. Her ne kadar bu ilgi beni çok mutlu etse de resmi bir süre daha tutmayı istiyorum. Eserlerimden birinin dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Ödülü’ne layık görülmüş bir kitabın kapağında yer almış olması, benim ömür boyu gurur duyacağım bir iş birliği olacak. Bu vasıta ile sanatımın daha geniş kitlelere ulaşıp, farklı galerilerle çalışma fırsatı yaratmasını umuyorum. Malmö Sanat Müzesi’nin resmimi koleksiyonlarına eklemesini hayal ediyorum.”

Omslag

Artist Per Nergiz Johansson kimdir?

1984 Malmö, İsveç doğumlu Ressam Per Nergiz Johansson, 2005-2006 yıllarında ressam Peenti Melarti’den resim eğitimi aldı. 2007 yılında TCG Nordica’dan gelen davetle, Çin’in Kunming şehrinde bir yıl boyunca sanat eğitimine devam etti. İsveç’in yanında, Almanya, Çin, İngiltere ve Yunanistan’da eserlerini sergileyen genç sanatçının The Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp’tan bahçe mühendisliği ve bahçe tasarımı alanında çift lisans derecesi bulunuyor. Per Nergiz Johansson eşi Tülay ve kızları Elisabeth ile İsveç’in Malmö kentinde yaşıyor.

Haber ve fotoğraflar: Tülay Nergiz Johansson


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