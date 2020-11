İsveçli Ressam Damadın Nobel Basarisi

KİTAP NOBEL ÖDÜLÜ ALINCA RESİM İÇİN TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Nobel Ödülü bir ressam olarak senin için ne ifade ediyor diye sorduğumuzda, “Kitabin Nobel Ödülü’nü aldığı haberini sosyal medya kanallarından anons ettikten sonra, resmi satın almak için gelen yoğun bir taleple karşılaştım. Her ne kadar bu ilgi beni çok mutlu etse de resmi bir süre daha tutmayı istiyorum. Eserlerimden birinin dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Ödülü’ne layık görülmüş bir kitabın kapağında yer almış olması, benim ömür boyu gurur duyacağım bir iş birliği olacak. Bu vasıta ile sanatımın daha geniş kitlelere ulaşıp, farklı galerilerle çalışma fırsatı yaratmasını umuyorum. Malmö Sanat Müzesi’nin resmimi koleksiyonlarına eklemesini hayal ediyorum.”

Artist Per Nergiz Johansson kimdir?

1984 Malmö, İsveç doğumlu Ressam Per Nergiz Johansson, 2005-2006 yıllarında ressam Peenti Melarti’den resim eğitimi aldı. 2007 yılında TCG Nordica’dan gelen davetle, Çin’in Kunming şehrinde bir yıl boyunca sanat eğitimine devam etti. İsveç’in yanında, Almanya, Çin, İngiltere ve Yunanistan’da eserlerini sergileyen genç sanatçının The Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp’tan bahçe mühendisliği ve bahçe tasarımı alanında çift lisans derecesi bulunuyor. Per Nergiz Johansson eşi Tülay ve kızları Elisabeth ile İsveç’in Malmö kentinde yaşıyor.

Haber ve fotoğraflar: Tülay Nergiz Johansson