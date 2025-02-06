Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İtalya'da ortaçağ kalesinin zeminine helikopter düştü! 3 kişi hayatını kaybetti: Dünyaca ünlü iş insanı da yolcular arasındaydı

İtalya'da ortaçağ kalesinin zeminine helikopter düştü! 3 kişi hayatını kaybetti: Dünyaca ünlü iş insanı da yolcular arasındaydı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.02.2025 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bir ortaçağ kalesinin arazisine helikopterin düşmesi sonucu üç kişi öldü. Ölenler arasında dünyaca ünlü iş insanı Rovagnati şarküteri imparatorluğunun CEO'su 42 yaşındaki Lorenzo Rovagnati'nin de yer aldığı ifade edildi.

İtalya'da ortaçağ kalesinin zeminine helikopter düştü! 3 kişi hayatını kaybetti: Dünyaca ünlü iş insanı da yolcular arasındaydı

MYNET|DIŞ HABERLER Helikopter Çarşamba akşamı İtalya'nın kuzeyinde Parma'nın birkaç mil batısında, Rovagnati ailesine ait Castelguelfo di Noceto arazisine düştü. Helikopter kazasında Rovagnati şarküteri imparatorluğunun CEO'su 42 yaşındaki Lorenzo Rovagnati ile 59 yaşındaki Flavio Massa ve 30 yaşındaki Leonardo Italiani adlı iki pilot hayatını kaybetti.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

45

Doğrulanmamış haberlere göre helikopter pilotlarından biri kazadan kısa bir süre önce kalkış yapmaya çalıştı. Helikopterin AugustaWestland A109 olduğu söyleniyor.

4

Parma Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri uçuş kayıtlarına el koydu ve kazanın teknik mi yoksa insan hatasından mı kaynaklandığını belirlemeye çalışıyor. İtalyan medyası, yoğun sis ve karanlık nedeniyle görüş mesafesinin düşük olmasının kazada rol oynamış olabileceğini ileri sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

1233

Trajik kaza yerinden çekilen şoke edici görüntülerde, kurtarma ekiplerinin helikopterin enkazına yakın bir noktada bölgede inceleme yaptığı görüldü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir

63 yıldır uyuyamıyor! "1962 yılından beri..."

63 yıldır uyuyamıyor! "1962 yılından beri..."

 Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! "Ne olduğunu bilmiyoruz"

Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! "Ne olduğunu bilmiyoruz"

 Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu

Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu

 Temizlik yapıyordu! Haftada 67 bin TL kazanıyor

Temizlik yapıyordu! Haftada 67 bin TL kazanıyor

Oğlunun düğününde öğrendi! Gelini meğerse öz kızıymış

Oğlunun düğününde öğrendi! Gelini meğerse öz kızıymış

Anahtar Kelimeler:
İtalya helikopter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Türkiye'nin 2024 yılı nüfusu belli oldu!

Türkiye'nin 2024 yılı nüfusu belli oldu!

İtalya'da helikopter kazası! 3 ölü: Dünyaca ünlü iş insanı da aralarındaydı

İtalya'da helikopter kazası! 3 ölü: Dünyaca ünlü iş insanı da aralarındaydı

Ancelotti Arda'ya katlanamadı ve oyundan aldı! Maç sonu ortalık karıştı

Ancelotti Arda'ya katlanamadı ve oyundan aldı! Maç sonu ortalık karıştı

Acil serviste kalp krizinden 'ölen' kadın, 14 dakika sonra bir bebekle uyandı

Acil serviste kalp krizinden 'ölen' kadın, 14 dakika sonra bir bebekle uyandı

Yüksek vaka ölüm oranı! Gizemli virüs panik yarattı

Yüksek vaka ölüm oranı! Gizemli virüs panik yarattı

Ünlü sanatçı düğününde talihsizlik yaşadı! "Korsan gelin oldum"

Ünlü sanatçı düğününde talihsizlik yaşadı! "Korsan gelin oldum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.