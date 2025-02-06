İtalya'da ortaçağ kalesinin zeminine helikopter düştü! 3 kişi hayatını kaybetti: Dünyaca ünlü iş insanı da yolcular arasındaydı

MYNET|DIŞ HABERLER Helikopter Çarşamba akşamı İtalya'nın kuzeyinde Parma'nın birkaç mil batısında, Rovagnati ailesine ait Castelguelfo di Noceto arazisine düştü. Helikopter kazasında Rovagnati şarküteri imparatorluğunun CEO'su 42 yaşındaki Lorenzo Rovagnati ile 59 yaşındaki Flavio Massa ve 30 yaşındaki Leonardo Italiani adlı iki pilot hayatını kaybetti.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Doğrulanmamış haberlere göre helikopter pilotlarından biri kazadan kısa bir süre önce kalkış yapmaya çalıştı. Helikopterin AugustaWestland A109 olduğu söyleniyor.

Parma Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri uçuş kayıtlarına el koydu ve kazanın teknik mi yoksa insan hatasından mı kaynaklandığını belirlemeye çalışıyor. İtalyan medyası, yoğun sis ve karanlık nedeniyle görüş mesafesinin düşük olmasının kazada rol oynamış olabileceğini ileri sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trajik kaza yerinden çekilen şoke edici görüntülerde, kurtarma ekiplerinin helikopterin enkazına yakın bir noktada bölgede inceleme yaptığı görüldü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.