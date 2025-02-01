Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 1962 yılından beri uyuyamıyor! Gözüne tek damla uyku girmedi: "Bu çileden çıkartıcı bir durum"

1962 yılından beri uyuyamıyor! Gözüne tek damla uyku girmedi: "Bu çileden çıkartıcı bir durum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.02.2025 08:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam'da yaşayan Thai Ngoc isimli bir adam 1962 yılından beri uyuyamıyor. Ne doktorların verdiği ilaçlar ne de uykusunu getirmek için kendisinin uyguladığı yöntemlerin hiçbiri etkili olmadı. Yaşadığı garip rahatsızlık nedeniyle 63 yıldır gözüne uyku girmeyen Ngoc, "Bu durum sinir bozucu ve çileden çıkarıcı" dedi.

1962 yılından beri uyuyamıyor! Gözüne tek damla uyku girmedi: "Bu çileden çıkartıcı bir durum"

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'da çiftçi olarak 81 yaşındaki Thai Ngoc isimli bir adam yaşadığı ilginç rahatsızlık nedeniyle 1962 yılından beri uyuyamıyor. 60 yılı aşkın süredir süredir uyuyamadığını bile getiren Ngoc'un garip rahatsızlığı yaşadığı bir gün aniden ateşlenmesinden sonra ortaya çıktı.

DOKTORLAR BİLE AÇIKLAYAMIYOR

12

Vietnamnet'e konuşan Ngoc rahatsızlığı nedeniyle defalarca hastaneye gitmesine rağmen doktorların kendisine bir çözüm bulamadığını ifade etti. Öyle ki doktorların verdiği ilaçlar uyku probleminin çözümüne etkili olamadı.

"UYUYAN İNSANLAR İMRENİYORUM"

34İ

Uyuyan insanları gördüğünde onlara imrendiğini ifade eden Ngoc, "Ne tuhaf bir rahatsızlık. Başkalarının uyuduğunu görünce onlara imreniyorum. Ay ışığının olduğu gecelerde, genellikle ot ayıklamak ve toprağı sürmek için dışarı çıkarım çünkü hareketsiz oturmak dayanılmazdır. Başkalarından iki kat fazla çalışmama rağmen yorularak uyumam bile mümkün değil" dedi.

İlginizi Çekebilir

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

 3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi

3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi

 Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

 Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

 Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Vietnam uyku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Zam değil ama barajı geçen 950 lira fazla ödeyecek

Zam değil ama barajı geçen 950 lira fazla ödeyecek

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Çamaşırlarını yıkamak yerine bu yöntemi kullanıyormuş

Çamaşırlarını yıkamak yerine bu yöntemi kullanıyormuş

Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum

Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum

63 yıldır uyuyamıyor! "1962 yılından beri..."

63 yıldır uyuyamıyor! "1962 yılından beri..."

Komşularının çöplerinden buldu! Değeri 71 bin TL

Komşularının çöplerinden buldu! Değeri 71 bin TL

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.