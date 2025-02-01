1962 yılından beri uyuyamıyor! Gözüne tek damla uyku girmedi: "Bu çileden çıkartıcı bir durum"

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'da çiftçi olarak 81 yaşındaki Thai Ngoc isimli bir adam yaşadığı ilginç rahatsızlık nedeniyle 1962 yılından beri uyuyamıyor. 60 yılı aşkın süredir süredir uyuyamadığını bile getiren Ngoc'un garip rahatsızlığı yaşadığı bir gün aniden ateşlenmesinden sonra ortaya çıktı.

DOKTORLAR BİLE AÇIKLAYAMIYOR

Vietnamnet'e konuşan Ngoc rahatsızlığı nedeniyle defalarca hastaneye gitmesine rağmen doktorların kendisine bir çözüm bulamadığını ifade etti. Öyle ki doktorların verdiği ilaçlar uyku probleminin çözümüne etkili olamadı.

"UYUYAN İNSANLAR İMRENİYORUM"

Uyuyan insanları gördüğünde onlara imrendiğini ifade eden Ngoc, "Ne tuhaf bir rahatsızlık. Başkalarının uyuduğunu görünce onlara imreniyorum. Ay ışığının olduğu gecelerde, genellikle ot ayıklamak ve toprağı sürmek için dışarı çıkarım çünkü hareketsiz oturmak dayanılmazdır. Başkalarından iki kat fazla çalışmama rağmen yorularak uyumam bile mümkün değil" dedi.