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Böylesini senaristler bile yazamazdı! Oğlunu evlendirirken hayatının sürprizini yaşadı: Gelini meğerse öz kızıymış

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 17:09
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Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou'da gerçekleşen bir düğün töreni herkesi şaşkına çeviren bir hikayeye dönüştü. Düğün kutlamaları tüm hızıyla devam ederken, damadın annesi dünyasını altüst edecek bir şey fark etti. Kayınvalide gelininde bulunan doğum lekesinin 20 yıl önce kaybettiği kızıyla aynı olduğunu keşfetti. Gelinin kayınvalidenin öz kızı çıktı.

Böylesini senaristler bile yazamazdı! Oğlunu evlendirirken hayatının sürprizini yaşadı: Gelini meğerse öz kızıymış

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou'da gerçekleşen bir düğün töreninde kayınvalide gelinindeki doğum lekesini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Kayınvalide, 20 yıl önce kaybettiği kızına ait doğum lekesinin aynısının gelininde de olduğunu gördü.

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Kayınvalide dünürlerine kızlarını evlat edinip edinmediklerini sorunca kızın ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü yıllar önce kızlarını evlat edinmelerini herkesten gizlemişlerdi. Aile yıllar önce yol kenarında bir kız bebek bulduklarını ve onu kendi çocukları gibi büyüttüklerini doğrulamasının ardından damadın annesi gözyaşlarına boğuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

İnternetin belki de en tuhaf düğün hikayesi, Reddit'te sıcak bir tartışma konusu haline gelmesinin ardından bir kez daha viral oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma ilişkin düşüncelerini dile getirmek için yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sadece bir gelin değil aynı zaman kızı. Bu gerçekten büyük çılgınlık" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Duyduğum en çılgın hikayelerden biri" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin gelin Sosyal medya fenomeni
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