Böylesini senaristler bile yazamazdı! Oğlunu evlendirirken hayatının sürprizini yaşadı: Gelini meğerse öz kızıymış

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou'da gerçekleşen bir düğün töreninde kayınvalide gelinindeki doğum lekesini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Kayınvalide, 20 yıl önce kaybettiği kızına ait doğum lekesinin aynısının gelininde de olduğunu gördü.

Kayınvalide dünürlerine kızlarını evlat edinip edinmediklerini sorunca kızın ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü yıllar önce kızlarını evlat edinmelerini herkesten gizlemişlerdi. Aile yıllar önce yol kenarında bir kız bebek bulduklarını ve onu kendi çocukları gibi büyüttüklerini doğrulamasının ardından damadın annesi gözyaşlarına boğuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

İnternetin belki de en tuhaf düğün hikayesi, Reddit'te sıcak bir tartışma konusu haline gelmesinin ardından bir kez daha viral oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma ilişkin düşüncelerini dile getirmek için yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sadece bir gelin değil aynı zaman kızı. Bu gerçekten büyük çılgınlık" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Duyduğum en çılgın hikayelerden biri" yorumunu ekledi.