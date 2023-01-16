İtalya’nın en çok aranan mafya lideri 'Babaların Babası' Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı

Sicilya adası merkezli Cosa Nostra’nın ‘’Babaların Babası’’ olarak anılan lideri Matteo Messina Denaro, adanın başkenti Palermo’da bir özel klinikte ele geçirildi.

Jandarma güçlerinin özel operasyon birimi ROS, Messina Denaro'nun tedavi amacıyla gittiği klinikte tutuklandığını açıkladı.

İtalya basını, klinikten kaynaklara dayandırdığı haberlerde Denaro’nun en az bir yıldır burada tedavi gördüğünü yazdı.

Mafya babasının yakalandığı La Maddalena isimli kliniğin özellikle kanser tedavisinde uzmanlaştığı belirtiliyor.

Ansa haber ajansı, Messina Denaro’nun klinikte kemoterapi gördüğünü yazdı.

Kliniğin sahibi Stefania Filosto da Corriere della Sera’da yayımlanan açıklamasında Messina Denaro’nun sahte bir isimle (Bonafede) kliniğe başvurduğunu söyledi.

Filosto, “Diğer hastalarla birlikte test yaptırmak için sıradaydı. Bir anda silahlı adamlar belirdi, mafya lideri kaçmaya çalıştı ve kapılardan geçerek sokağa kadar çıktı, orada jandarma tarafından yakalandı” dedi.

Operasyon sonrası klinik civarında çekilen görüntüler de yayılmaya başladı.

Bunlardan birinde güvenlik güçlerinin araçları klinikten ayrılırken etrafta toplanan vatandaşların alkışladığı görülüyor.

‘BİR MEZARLIĞI DOLDURABİLİRİM’

60 yaşındaki Messina Denaro, 1993’ten bu yana aranıyordu.

Kurbanlarıyla “bir mezarlığı doldurabileceğiyle” övünmesiyle hatırlanan mafya liderinin yaklaşık 50 cinayetle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Mafya lideri, onlarca kişiyi öldürmek ya da cinayet emrini vermekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Bu cinayetler arasında, bir mafya itirafçısının oğlunun öldürülerek asitle yok edilmesi ve mafyayla mücadele savcıları Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino’ya 1992’de düzenlenen suikastlar da yer alıyordu.

Messina Denaro ayrıca 1993’te Roama, Floransa ve Milano’da düzenlenen bombalı saldırılardaki rolü nedeniyle de suçlu bulunmuştu.

Denaro, 1962’de Sicilya’nın Castelvetrano kasabasında, Cosa Nostra klanlarından birinin patronu Francesco Messina Denaro’nun (Don Ciccio) oğlu olarak dünyaya geldi.

Yıllarca kaçak olarak yaşayan babasının 1998’de ölümünün ardından yerine Matteo Messina Denaro geçti.

Messina Denaro, Cosa Nostra’nın yasa dışı atık imhası, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi işlerini yönetiyordu.

Son olarak 1993 yazında tatildeyken görüntülenen mafya babasının bu tarihten sonra kaçak olsa da emir vermeyi sürdürdüğü düşünülüyor.

Denaro’nun, sırasıyla 2016 ve 2017’de ölen Cosa Nostra patronları Bernardo Provenzano ile Salvatore Riina’nın varisi olduğu belirtiliyor.

Denaro, yakalanmaktan uzun süre kurtulması nedeniyle çizgi roman kahramanı ‘Diabolik’ ismiyle de aranıyordu. Mafya babasının uzun zamandır kaçak olması nedeniyle güncel görüntüsü de bilinmiyor ve dijital yaşlandırma efektiyle hazırlanan fotoğraflarla aranıyordu.

Denaro’nun tanınmamak için estetik ameliyat yaptırdığı ve parmak izlerini sildirdiği de iddia ediliyordu.

‘’Babaların Babasını’’ yakalamak için son yıllarda çok sayıda operasyon yapılmış, 2019’da Sicilya’da, 2021’de de Hollanda’da Messina Denaro olduğu sanılan kişiler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

Messina Denaro’nun yakalandığı haberi kamu yayıncısı Rai’nin haber kanalında ‘’Bugün güzel bir gün’’ diye duyuruldu.

Başbakan Giorgia Meloni de haberi, ‘’Mafya karşısında pes etmediğini gösteren devlet için büyük bir zafer’’ şeklinde yorumladı.

